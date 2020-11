Kaj je povedala sestra Jana Oblaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je na Kreti že dodobra privadila na bivanje v mehurčku in na posebne pogoje, ki jih narekuje epidemija novega koronavirusa. Slovenke še dva dneva ločita od nove tekme v boju za evropsko prvenstvo 2021, njihove prve tekmice bodo v četrtek Islandke, v soboto pa jih čaka obračun z Grkinjami.

Slovenska ženska reprezentanca se v Heraklionu vneto pripravlja na novi dve kvalifikacijski preizkušnji. Da je vzdušje v ekipi kljub posebnim in zaostrenim pogojem odlično, sta na današnjem spletnem druženju z novinarji potrdili tudi Teja Oblak in Eva Lisec, ki že nestrpno pričakujeta prvo tekmo v drugem ciklu kvalifikacij za EP. Tega bosta prihodnje leto gostili Španija in Francija.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Teja Oblak: Vemo, na kakšen način moramo igrati

"Odlično se je po enem letu znova vrniti v reprezentanco, še posebej zaradi trenutnega položaja. Krasi nas izjemen ekipni duh, vzdušje je super in res že komaj čakamo tekmi," je dejala starejša sestra slovitega slovenskega reprezentančnega nogometnega vratarja Jana Oblaka.

"Na prvem treningu se je sicer še videlo, da že dolgo časa nismo igrale skupaj, a za začetek je v redu, verjamem pa, da bo iz treninga v trening boljše. Vemo, na kakšen način moramo igrati, da bomo dosegle novi dve zmagi," je prepričana Oblakova, ki se je - skupaj s soigralkami in celotnim strokovnim vodstvom - po današnjem kosilu odpravila na novo testiranje na novi koronavirus.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Čaka jih še en test

Še posebej nestrpno je vrnitev v slovensko izbrano vrsto čakala Eva Lisec, ki je bila zaradi poškodbe primorana izpustiti lanski novembrski kvalifikacijski cikel, nazadnje pa je v slovenskem dresu igrala na lanskem evropskem prvenstvu.

"Ko sem novembra gledala dekleta, kako igrajo, jih je bilo res užitek gledati, a sem zdaj še toliko bolj vesela, ker smo spet skupaj na igrišču. Vsi vemo, da je trenutna situacija nekoliko specifična, a ni izgovorov, za vse veljajo enaki pogoji," je uvodoma dejala 25-letnica.

"Prišli smo po zmago na obeh tekmah. Čas je, da stopimo iz okvirov, moramo se zavedati, kdo smo in kaj so naše odlike. Razen dveh zmag bo vse drugo veliko razočaranje," je dejala članica francoskega kluba Roche Vendee.

Slovenke bodo v grškem mehurčku opravile še en test na novi koronavirus, in sicer dan pred sobotno tekmo z Grčijo.