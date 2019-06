Slovenke z vozovnico v roki za Beograd pogledujejo proti skupini smrti

Potem ko je prvi dan Slovenija izgubila proti Madžarski, so mnogi zmajevali z glavo, da je s tem evropskega prvenstva za naša dekleta konec. A so kljub odsotnosti najvišje Eve Lisec z ogromno mero borbenosti premagale favorizirane Turkinje.

Ko so drugi obračun odigrale še Madžarke in Italijanke ter so zmagale prve, je postalo jasno, da bo Slovenija napredovala v drugi del tekmovanja. Madžarske do zabeležile še drugo zmago in si tako že zagotovile mesto v četrtfinalu, ki pripada najboljši ekipi iz vsake od štirih skupin.

Naša dekleta bodo morala za vstop med osem najboljših ekip zmagati v repasažu, a jih prej še čaka obračun z Italijankami. Ta bo odločal, katera reprezentanca bo iz Niša v Beograd odpotovala kot druga in katera kot tretja ekipa. Kristalno jasno je, da bo v nedeljo tekmovanje zaključila Turčija, ki nima več možnosti za preboj v nadaljevanje tekmovanja.

"Vsa čast puncam, pokazale so veliko srce in karakter. Ponosen sem, da sem njihov trener. Situacija pred tekmo, ko smo spoznali, da Eva Lisec ne bo mogla igrati, ni bila rožnata, toda dekleta so pokazala ogromno znanja in srčnosti ter dokazala to, kar poudarjam že nekaj let, da lahko igramo z vsemi reprezentancami na svetu. Premagati takšno ekipo, kot je Turčija, in to v nepopolni postavi je zgodovinski dosežek. Zahvaliti se moram tudi slovenskim navijačem na tribunah. Takšnega vzdušja še nisem doživel v svoji karieri in verjamem, da bo na naslednjih tekmah še boljše," je bil po zmagi nad Turčijo vidno vesel selektor Damir Grgić.

Najprej Italija, nato pa težak obračun v repasažu

Slovenska skupina se bo v izločilnih bojih križala s skupino smrti, v kateri igrajo gostiteljica prvenstva Srbija, Rusija, Belgija in Belorusija.

Če bodo Slovenke Niš zapustile kot druga reprezentanca, se bodo v repasažu pomerile s tretjo ekipo iz skupine D. Če bodo tretje, jim bo nasproti stala druga izbrana vrsta iz skupine, s katero se križajo.

Selektor Damir Grgić je s kolegi v strokovnem štabu dobro pripravil dekleta za obračun s Turčijo. Foto: Vid Ponikvar

Karte so v skupini, ki igra tekme v Zrenjaninu, še povsem odprte, pa čeprav ima Srbija po dveh dneh stoodstoten izkupiček. Belgija in Belorusija sta na drugem mestu z eno zmago, Rusija pa je še brez skalpa. A ima slednja prav tako še možnost, da si zagotovi napredovanje.