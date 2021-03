Rakete naredile premik naprej, selektor Grgić razkril cilj

Osemintrideseto evropsko prvenstvo bo med 17. in 27. junijem potekalo v Valencii v Španiji in Strasbourgu v Franciji. V lov za naslov prvakinj se bo podalo 16 reprezentanc. Na prvenstvo sta kot gostiteljici uvrščeni Španija in Francija, Slovenija, Švedska, Rusija, Češka, Srbija, Belorusija, Belgija, Slovaška, Hrvaška, kot devet zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter Grčija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Italija in Turčija, kot pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc.

Pred ponedeljkovim žrebom so sodelujoče reprezentance razporejene v štiri kakovostne bobne. Slovenke so glede na aktualno Fibino jakostno lestvico, kjer še naprej zasedajo 30. mesto (18. med evropskimi reprezentancami), in rezultate v zadnjem obdobju , uvrščene v drugi kakovostni boben. To je vsekakor nova vzpodbuda za izbranke selektorja Damirja Grgića, saj so še pred dvema letoma na lestvici Fibe bile na 63. mestu ter se v žreb podale iz četrtega bobna.

V prvem bobnu so Španija, Francija, Srbija, Belgija, v drugem bobnu Švedska, Rusija, Slovenija, Italija, v tretjem bobnu Belorusija, Češka, Črna gora, Turčija, v četrtem bobnu pa Slovaška, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Grčija.

Le Slovenke in še dve reprezentanci

Slovenke so bile v kvalifikacijah neporažene. Foto: Vid Ponikvar Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zaporedoma. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Vozovnico na ženski EuroBasket so si slovenske košarkarice priigrale po odličnih igrah v kvalifikacijah, ki so jih s šestimi zmagami končale na prvem mestu skupine A in bile poleg Srbije in Belgije edina neporažena ekipa med 33 sodelujočimi reprezentancami

Gostiteljici prvenstva sta imeli možnost izbrati reprezentanco, ki bo igrala v posamezni državi. Francija je izbrala Belgijo, ki bo tako igrala v Strasbourgu, a v drugi skupini kot Francija, saj sta uvrščeni v isti kakovostni boben. Španija je izbrala Slovaško.

Selektor Grgić: Naš cilj je jasen

Slovenke bodo na evropskem prvenstvu zaigrale že tretjič zapored. Foto: Matic Ritonja/Sportida Na 38. evropskem prvenstvu bo šestnajst reprezentanc razdeljenih v štiri skupine. Valencia (dvorana Pavello Fuente de Sant Lluis) in Strasbourg (dvorana Rhenus Sport) bosta gostila vsak po dve skupini uvodnega dela prvenstva ter pripadajoči repasaž in četrtfinale, zadnja faza EuroBasketa pa se bo odigrala v Valencii.

"Vsekakor je izredno lepo videti, da smo uvrščeni v drugi kakovostni boben. To je novo lepo priznanje za naše dobro delo v zadnjem obdobju. Naredili smo velik premik naprej in dokazali, da le kontinuirano delo daje rezultate. Ne smemo se obremenjevati z nasprotniki. Ne glede na to, kakšno skupino bomo na žrebu dobili, je naš cilj jasen. Napredovanje iz skupine in v izločilnih bojih skušati izboljšati rezultat iz zadnjega evropskega prvenstva," je sporočil selektor slovenske ženske članske reprezentance Grgić.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska reprezentantka Teja Oblak pa je dopolnila selektorja: "Zavedamo se, da če želimo narediti odmevnejši rezultat, bomo morali premagati tudi višje postavljene nasprotnice. Komaj čakam na ponedeljek, ko bomo videli kaj nam bo prinesel ples kroglic."