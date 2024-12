Slovenija s hudo konkurenco

Osem nacionalnih zvez je oddalo uradne prijave za organizacijo evropskega prvenstva v košarki leta 2029 pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze. Med kandidati pa je šest nekdanjih gostiteljev in pet nekdanjih prvakov, so danes sporočili iz evropske celinske zveze pod okriljem Fibe, Fiba Europe.

Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Litva, Nizozemska, Slovenija in Španija so po abecednem vrstnem redu države, ki so oddale svoje kandidature za gostiteljstvo osrednjega evropskega reprezentančnega članskega tekmovanja leta 2029.

Pri Fibi Europe bodo štiri od osmih kandidatov razglasili za sogostitelje 43. izdaje EP po koncu izbirnega postopka. Gre za nadaljevanje koncepta več držav gostiteljic turnirja. Ta koncept so uspešno vpeljali že za celinski turnir leta 2015. Ker se je sistem obnesel, je obveljal.

Estonija in Nizozemska sta edini državi na tem seznamu, ki še nikoli nista gostili finalnega dela EP, medtem ko si Finska prizadeva postati prva zaporedna gostiteljica eurobasketa, saj je tudi ena od štirih držav, ki bodo prizorišče že za prihajajočo izdajo, septembra 2025.

Nemčija, Grčija, Litva, Slovenija in Španija niso le nekdanje evropske prvakinje, ampak veljajo tudi za tradicionalne velesile evropske košarke, so zapisali v izjavi za javnost. Predvsem Nemčija in Grčija sta v letih 1993 oziroma 1987 doživeli edinstveno vznemirjenje ob osvojitvi naslova na EP pred domačimi gledalci.

"Dejstvo, da smo prejeli osem uradnih ponudb za gostitelje EP 2029, je dokaz ogromnega zanimanja za evropsko paradno tekmovanje. Naše nacionalne zveze so sprejele zdaj že dobro uveljavljen format več gostiteljev tudi kot gonilo razvoja našega športa na vseh koncih celine," je dejal izvršni direktor Fibe za Evropo Kamil Novak.

Izbirni postopek se bo začel tako, da bo zveza podrobno ocenila vseh osem kandidatov, končno odločitev o štirih gostiteljih pa bodo objavili maja 2025.

Naslednje leto se bo eurobasket začel 27. avgusta na Cipru, Finskem, Poljskem in v Latviji, prvaki pa bodo okronani v latvijski prestolnici Rigi 14. septembra.

Fiba Europe je prejšnji teden objavila gostiteljice skupinskega dela prvenstva članic 2027, pri čemer sta se Belgija in Švedska uradno pridružili Finski in Litvi kot organizatorici 41. izvedbe dogodka.

Preberite še: