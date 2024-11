Potem ko je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) pred slabim letom dni izrazila namero o organizaciji ene od skupin evropskega prvenstva 2029 za člane, je danes portal N1 poročal, da je pridobila potrebno soglasje države in mesta. Pri KZS so za STA potrdili omenjeni soglasji in dodali, da za zdaj kandidature za EuroBasket še niso prijavili.

Odločitev o prireditelju EP 2029 bo znana šele po marčevskem žrebu prvenstva stare celine prihodnje leto, kamor se je slovenska reprezentanca uvrstila v ponedeljek po tesni zmagi nad Portugalsko ter po slavju Izraela proti Ukrajini.

Na lestvici skupine A je to pomenilo, da imata Izrael in Slovenija na vrhu tri zmage in poraz, sledi Portugalska z razmerjem 2:2, na dnu pa je Ukrajina brez zmage po štirih tekmah. Pred februarskima zadnjima tekmama v kvalifikacijah je tako že jasno, da bo Slovenija ena izmed treh najboljših v skupini A, s čimer si je zagotovila neposredno vozovnico za EP. To bo 15. zaporedni nastop Slovenije na prvenstvu stare celine, izpustila ni namreč niti enega od osamosvojitve in premiernega nastopa leta 1993 v Nemčiji.

Najbolje se je odrezala leta 2017, ko je pod vodstvom srbskega stratega Igorja Kokoškova ob igrišču ter kapetana Gorana Dragića in najstnika Luke Dončića osvojila naslov evropskega prvaka v Istanbulu. Prihodnje leto bo EP na sporedu od 27. avgusta do 14. septembra, gostili pa ga bodo Ciper, Finska, Poljska in Latvija, kjer bo v Rigi tudi zaključni del.

Krovna slovenska košarkarska zveza se ob tem poteguje tudi za eno od tekmovanj mlajših starostnih kategorij, so zapisali pri N1, morda za evropsko prvenstvo za mlajše člane leta 2026.

