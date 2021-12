Slabe novice: Luka Dončić bo manjkal še deseto tekmo zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Dallas Mavericks, za katere igra tudi slovenski košarkar Luka Dončić, ni videti konca težavam zaradi koronavirusa. Po zadnjih informacijah slovenski košarkar ne bo igral na še deseti tekmi zapored. Na seznamu tistih, ki so morali v karanteno, pa se je znašel še Isaiah Thomas.

Dallas Mavericks bodo v noči na soboto igrali proti Sacramento Kings. Tudi tokrat na seznamu ne bo Luke Dončića, ki bo manjkal že deseto tekmo zapored. Dvaindvajsetletni slovenski košarkar je najprej pet tekem izpustil zaradi poškodbe gležnja. Zdaj izpušča peto tekmo zapored zaradi okužbe s koronavirusom. Skupno bo v tej sezoni manjkal že na 14. tekmi.

Isaiah Thomas je moral po vsega eni tekmi v karanteno. Foto: Guliverimage

Ne seznamu se je znašel še Isaiah Thomas

Na seznamu se je zdaj znašel tudi Isaiah Thomas, s katerim je Dallas zaradi nastalega položaja podpisal kratkoročno, desetdnevno pogodbo. A Thomas mora po le eni tekmi zaradi varnostnih protokolov v karanteno.

Dallas ima tako zdaj na seznamu že osem igralcev, ki zaradi varnostnih protokolov ne morejo igrati na tekmah. Na seznamu so se tako znašli: Luka Dončič, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr., Trey Burke, Boban Marjanović, Brandon Knight, JaQuori McLaughlin in Isaiah Thomas.

Košarkarjem Dallasa v zadnjem času na parketu ne gre najbolje, saj so na zadnjih štirih tekmah doživeli tri poraze. Skupno imajo na svojem računu 16 zmag in 18 porazov ter so na osmem mestu zahodne konference.