Skrbi so prisotne, hvale zvezdnikov dežujejo

Luka Dončić in Kristaps Porzingis v letu 2020 še nista zaigrala skupaj, saj ima Latvijec težave s kolenom. Z igrišč je odsoten že dobra dva tedna.

Luka Dončić in Kristaps Porzingis v letu 2020 še nista zaigrala skupaj, saj ima Latvijec težave s kolenom. Z igrišč je odsoten že dobra dva tedna. Foto: Getty Images

Dallas Mavericks so četrtič zapored prišli do zmage v ligi NBA. Blestel je Luka Dončić, ki je navdušil tudi enega od zvezdnikov lige NBA Carmela Anthonyja. Zato pa na parket spet ni stopil Latvijec Kristaps Porzingis.

Košarkarji Dallas Mavericks na domačem parketu sicer niso tako suvereni kot na gostujočem, a so ponoči prišli do pomembne zmage, potem ko so na kolena spravili tekmece iz Portlanda. Ti zdaj v primerjavi z Dallasom v boju za končnico zaostajajo že za devet zmag.

Slovenski košarkar Luka Dončić je blestel s 35 točkami. Z osmimi zadetimi trojkami je postavil svoj osebni rekord. Prav pri metu z razdalje pa mu na prejšnjih tekmah ni šlo. "Zadnje tekme mi met ni stekel, danes mi je. Pustil sem, da je tekma prišla do mene. Portland je težko premagati. Upam, da je McCollum (CJ McCollum, op. a.) dobro," je po tekmi dejal zvezdnik Dallasa.

Kako je Luka čaral proti Portlandu

Igralec Portlanda si je namreč poškodoval gleženj, znova pa v dresu teksaškega moštva nismo videli latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa, ki je tako izpustil že deseto tekmo zapored. Dallas je brez njega prišel do šestih zmag, trenutno pa je pri štirih zaporednih.

Porzingis še kar ob igrišču

Kar 221 centimetrov visok košarkar ima namreč težave z desnim kolenom, torej tistim, ki so mu ga zaradi strganih križnih vezi operirali. Sprva je bilo v načrtu, da bi morda lahko zaigral že na tekmi proti Sacramentu, vendar se je vse skupaj spet zavleklo.

Trener Rick Carlisle nima podatka o tem, zakaj Porzingisu zateka koleno. Foto: Reuters

Malo jih skrbi, vendar si za zdaj v Dallasu ne belijo glave. "Nimam podatkov o tem," je trener Rick Carlisle na kratko odgovoril, kaj Porzingisu povzroča, da mu koleno zateka. "V zadnjih dobrih dveh tednih je naredil napredek. V ponedeljek je v San Franciscu treniral z nami, nato je imel še težave z zdravjem in to nikdar ne pomaga. Tu smo. V petek je imel dober trening. Bomo videli, kaj bodo prinesli naslednji dnevi in kako bo pred tekmo z Los Angeles Clippers. Dejstvo je, da se naša zdravniška služba trudi po najboljših močeh. Imamo najboljše ljudi na svetu, ki skrbijo za naše fante. Nekatere stvari zahtevajo čas," je še dodal.

Latvijec je v Dallas ob menjavi številnih košarkarjev pripotoval konec januarja lani, vendar zaradi rehabilitacije kolena ni zaigral vse do začetka te sezone, v kateri je zdaj izpustil skupno 11 tekem.

Zvezdnik lige NBA: Upam, da se v Dallasu dobro zavedate, kaj imate

Zato pa je lahko Porzingis pozdravil nekdanjega soigralca pri New York Knicks. Carmelo Anthony spada med zvezdnike lige NBA. Pri 35 letih še vedno igra na visoki ravni. Na tekmi proti Dallasu se je zaustavil pri 22 točkah, po koncu pa spregovoril o Porzingisu in Dončiću: "Lepo ga je bilo videti nasmejanega, čeprav ni igral in je sedel ob igrišču. Kar zadeva Luko, bo v tej ligi še dolgo časa. Mlad je, postajal bo boljši. V prihodnje bomo gledali posebnega košarkarja. Upam, da se v Dallasu dobro zavedate, kar imate."

"Mlad je, postajal bo boljši. V prihodnje bomo gledali posebnega košarkarja. Upam, da se v Dallasu dobro zavedate, kaj imate," je po tekmi govoril Carmelo Anthony. Foto: Getty Images

Njegovim besedam je dodal težo še Damian Lillard, ki je bil s 34 točkami najboljši strelec Portlanda: "Neverjetno napreduje. Po mojem mnenju je tem trenutku MVP igralec. Iz tekme v tekmo dominira. Vidi se, da je že dolgo igral na profesionalni ravni. Res, da je v ligi NBA šele drugo sezono, vendar igra profesionalno košarko že dalj časa."

In Luka je v igri za kapetana tekme vseh zvezd lige NBA. Na zahodu bije bitko z legendo tega športa LeBronom Jamesom, za katerim ne zaostaja veliko po številu glasov. "Vidim, da mi ljudje sledijo. Navijajo zame, kar mi veliko pomeni. Hvaležen sem jim za vse glasove," je o tem dejal Dončić, ki bo spet na delu v noči na sredo. Ta tekma bo zanj poseben izziv, saj so ga košarkarji Los Angeles Clippers na prvi tekmi v obrambi dobro zaustavili.