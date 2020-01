Vroči Dončić spet čaral in postavil nov rekord v ligi NBA #video

Košarkarji Dallasa so doma premagali Portland (120:112), najboljši strelec dvoboja pa je bil s 35 točkami Luka Dončić. Zadel je kar osem trojk, kar je največ, odkar se dokazuje v ligi NBA. Tim Hardaway Jr. je dodal 29 točk, pri Portlandu pa je bil najbolj razigran Damian Lillard (34 točk). Mavericks so ponovno pogrešali poškodovanega Latvijca Kristapsa Porzingisa. Novega uspeha se je razveselil tudi Goran Dragić, ki je Miamiju do zmage v gosteh v Oklahoma Cityju (115:108) pomagal z 10 točkami.

Učinek Luke Dončića proti Portlandu: 35 točk, met za tri 8/12, met za dve 3/11, prosti meti 5/8, 7 asistenc, 8 skokov, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge v 34 minutah. Učinek Gorana Dragića proti Oklahomi: 10 točk, met za tri 2/7, met za dve 2/6, 2 skoka, 5 asistenc, 1 izgubljena žoga v 29 minutah in 26 sekundah.

Vrhunci Luke Dončića proti Portlandu:

Dončić nezgrešljiv z razdalje

Če mu je met za dve točke povzročal preglavice, pa je bil Dončić veliko bolj natančen pri trojkah. Foto: Reuters Dvoboj v Dallasu se ni začel najboljše za gostitelje. Portland je hitro povedel s 7:0, trener Mavericks Rick Carlisle pa je bil zgolj po treh minutah prisiljen izkoristiti prvo minuto za odmor. Gostje so vodili že z 12:2, a so se nato domači strelci le prebudili. Luka Dončić, ki je imel kar nekaj težav pri prodorih, z blokadami mu je večkrat prekrižal načrte zlasti Hassan Whiteside, je bil bolj kot za dve točki natančen pri metih za tri točke.

Ko je zadel prvo trojko, si je povzdignil samozavest. Nato je zadel še drugo, tretjo in četrto! Na krilih štirih zaporednih trojk je uvodno četrtino končal pri kar 14 točkah. Dallas pa je vodil z 38:37. V nadaljevanju so rezervisti Dallasa nadigrali goste, si priigrali večjo prednost, in jo zadržali tudi po vstopu mladega Ljubljančana. Dončić je še naprej odlično metal za tri točke in do konca prvega polčasa zadel kar šest trojk! Prvi polčas je končal pri 23 točkah, a ni bil najboljši strelec dvoboja, saj je pri gostih izstopal Damian Lillard (25). Dallas je vseeno odšel na premor zadovoljen, saj si je priigral prednost +9 (73:64).

Dončiću po udarcu s komolcem prisodili namerno napako

V nadaljevanju je prednost Dallasa še narasla. Sredi tretje četrtine, v kateri je Tim Hardaway Jr. je dosegel kar 15 točk, je znašala že 17 točk. Dončić se je znašel v središču pozornosti po enem izmed prodorov, v katerem se je znašel pred Whitesidom. Po tem, ko je hotel s podajo zaposliti soigralca, je s komolcem udaril v obraz nekdanjega prvega centra Miamija.

Luka Doncic gets called for a flagrant 1. Chauncey Billups: "I mean, Luka was trying to get to his step-through. Unfortunately, Whiteside's face was in the way."#MFFL #nba pic.twitter.com/Y3AAWqSJHF — NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 18, 2020

Whiteside, ki skuša pod košem nadomestiti vrzel zaradi odsotnosti poškodovanega Jusufa Nurkića (na parket bi se lahko vrnil prihodnji mesec), je padel na tla, sodniki pa so po podrobnem ogledu video posnetka ob negodovanju domačega občinstva prisodili 20-letnemju Slovencu celo namerno osebno napako. Ljubljančan ni mogel verjeti, kaj so mu dosodili, Portland pa je do konca tretje četrtine, ko je bil LD77 že na klopi, znižal zaostanek na devet točk (98:89).

Padel je nov rekord Dončića v ligi NBA

Dončić in Lillard sta skupaj dosegla kar 69 točk. Foto: Reuters Gostje so v zadnji del srečanja vstopili z veliko željo po preobratu. Približali so se že na -4, a je nato v odločilnih trenutkih domače navijače na noge dvignil Dončić. V zadnjih 70 sekundah srečanja je prispeval pet točk. Z zadnjo, že osmo zadeto trojko, je poskrbel za eksplozijo navdušenja v znova razprodani dvorani American Airlines Center, v kateri ni manjkalo tudi slovenskih navijačev.

Dosegel je rekord, saj pred tem ni še nikoli na eni tekmi lige NBA zadel osemkrat za tri točke. S tem se je odkupil za številne zgrešene mete ob prodorih, dodal pa je še osem skokov in sedem asistenc, s čimer je bil znova vodilni v svoji ekipi v vseh treh kategorijah, ki so v ligi NBA deležne največje pozornosti (točke, asistence in skoki). Z 29 točkami mu je do nove zmage pomagal zlasti Tim Hardaway Jr. (met za tri 5/8), proti nekdanjemu klubu pa se je izkazal tudi Seth Curry in dvoboj končal pri 16 točkah.

Dončić se bo lahko spočil Dallas čaka zdaj daljši počitek, saj bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na sredo, ko bodo v Teksasu gostovali Los Angeles Clippers. Dragićev Miami bo v nedeljo zvečer po slovenskem času gostoval v San Antoniu, v noči na ponedeljek pa bo Denver Vlatka Čančarja gostil Indiano.

Delček tega, kar je uspevalo Dončiću proti Portlandu:

HOLY SHIT LUKA DONCIC pic.twitter.com/FG7ylfCgRW — Nick Angstadt (@NickVanExit) January 18, 2020

Veteran Anthony v klubu 26.000 točk

Carmelo Anthony je 18. najboljši strelec v zgodovini lige NBA. Foto: Reuters Pri gostih je največ točk dosegel Damian Lillard (34), a v drugem polčasu ni več ponovil sanjske predstave, s katero je v prvem delu nanizal kar 25 točk. V odločilnih trenutkih so žoge po njegovih metih zgrešile cilj, na koncu je trojke metal 3/10. Lillard je izstopal tudi z desetimi asistencami.

Izkušeni povratnik Carmelo Anthony je pri gostih prispeval 22 točk (met iz igre 8/16), na dvoboju pa postal šele 18. igralec v zgodovini lige NBA, ki je v karieri presegel mejo 26.000 točk. S takšnim podvigom se lahko med aktivnimi košarkarji pohvalita le dva asa. Le Anthony in ''kralj'' LeBron James.

Pri gostih je z 21 točkami in 18 skoki izstopal tudi center Hassan Whiteside, načrte pa jim je v drugi četrtini pokvarila poškodba gležnja CJ McColluma, ki je do takrat dosegel štiri točke.

Dragić z Miamijem osvojil Oklahomo

Goran Dragić je v Oklahoma Cityju prispeval 10 točk. Foto: Reuters Košarkarjem Miamija (29 zmag – 12 porazov) gre v tej sezoni odlično. V vzhodni konferenci zaostajajo le za Milwaukeejem, Goran Dragić pa spada med (naj)boljše šeste igralce v ligi. Tokrat so v gosteh premagali Oklahoma City Thunder (115:108), ki je pred tem na zadnjih desetih domačih tekmah izgubil le trikrat.

Miami si je veliko prednost ustvaril že v uvodni četrtini (40:26) in jo nato zadržal do konca dvoboja. Gostitelji so bili boljši le v zadnji četrtini (30:23), a jim to ni pomagalo do novega uspeha. Dragić je v slabih 30 minutah ob manj natančnem metu iz igre (4/13) prispeval 10 točk in bil eden izmed kar sedmih košarkarjev Vročice, ki so dosegli dvomestno število točk. Največ jih je pri zmagovalcih dosegel Kendrick Nunn (22), Bam Adeyabo jih je dodal 21. Pri Miamiju je zaradi zdravstvenih težav manjkal v tej sezoni zelo razigrani novinec Tyler Herro.

Pri gostiteljih je izstopal Italijan Danilo Gallinari. S 27 točkami je bil najboljši strelec srečanja. Zadel je kar sedem trojk (met 7/12), Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Nemec Dennis Schröder sta jih dodala 18. Pri Oklahoma Cityju je manjkal Novozelandec Steven Adams.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Porzingis se ni vrnil, Young prehitel Dončića

Kristaps Porzingis v letu 2020 sploh še ni zaigral za Dallas. Foto: Reuters Občinstvo v Dallasu ni dočakalo vrnitve Kristapsa Porzingisa. Latvijec je zaradi poškodbe kolena preskočil zadnjih deset tekem. V letu 2020 sploh še ni zaigral.

Na predzadnji tekmi, ko je Dallas v gosteh odpravil Sacramento, se je že ogreval, a je nato spet občutil bolečino, zato trener Rick Carlisle ni tvegal z nastopom. Težave s kolenom še trajajo, zato je proti Portlandu sedel na rezervni klopi v civilni obleki.

Javnost je bila po izjemnem trojnem dvojčku, ki ga je dosegel v Sacramentu (25 točk, 17 asistenc in 15 skokov), znova zelo pozorna na Luko Dončića. Slovenski as ni več med tremi najboljšimi strelci lige NBA. ''Stari znanec'' Trae Young, s katerim imata kar nekaj skupnega, ga je med tednom pahnil na četrto mesto. Branilec Atlante na tekmo dosega 29,2 točke, Ljubljančan pa 28,9. Ostaja pa Dončić, ki komaj čaka, da se mu na parketu pridruži Porzingis, med tremi najboljšimi v ligi NBA v asistencah, v skokih pa zavzema 17. mesto.

Statistiki v ZDA so opozorili na zanimiv podatek, da je od leta 1976, ko sta se združili ligi NBA in ABA, članstvo med 20 najboljšimi v kategorijah točk, asistenc in skokov po koncu sezone občudovalo le šest košarkarjev. To so Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Grant Hill, Kevin Garnett, LeBron James in Russell Westbrook. Dončić je na dobri poti, da postane sedmi.

Lestvica: