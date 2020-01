Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v noči na četrtek še drugič, prvič po metu iz igre, prišel do točk v košarkarski ligi NBA, ima Vlatko Čančar priložnost za nove minute in točke v najmočnejši košarkarski ligi na svetu že dan za tem, ko z Denver Nuggets gostuje pri Golden State Warriors. Dallas Mavericks Luke Dončića in Miami Heat Gorana Dragića počivata.