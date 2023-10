Skrbi jim ne zmanjka: "Trenutno smo v res težki situaciji"

Če se je Cedevita Olimpija konec tedna v ligi NBA sprehodila do zmage proti Splitu, pa je pred zasedbo Simoneja Pianigianija tokrat znova povsem drugačna zgodba in veliko bolj zahteven tekmec. Slovenski prvaki se bodo na tekmi tretjega kroga pomerili z Bešiktašem (19.00), ki je po dveh krogih pri polnem izkupičku. Najprej je četa Dušana Alimpijevića, ki je pred dvema sezonama z Burso v četrtfinalu izločil Cedevito Olimpijo, ugnala španski Joventut, zatem pa so visoko nadigrali še Prometej. Na drugi strani je Cedevita Olimpija po polomu v prvem krogu proti Hapoelu iz Tel Aviva prejšnji teden po podaljšku klonila proti Joventutu. Zmaji se nadejajo, da bi z morebitno preslikavo zadnjih iger in z nekaterimi izboljšavami lahko konkurirali za prvi uspeh v evropskem pokalu.

Simone Pianigiani Foto: www.alesfevzer.com

"Čaka nas še ena izjemno težka tekma, tega se zavedamo. Bešiktaš je nekoliko drugačna ekipa od teh, s katerimi smo se pomerili do zdaj. Gre za zelo fizično ekipo, igrajo z veliko pritiska in intenzitete v obrambi. Vemo, kaj nas čaka, pritisk skozi vseh štirideset minut. Položaj je zdaj še zahtevnejši, ker imamo samo enega pravega organizatorja igre. Morali bomo znati odgovoriti na njihovo agresivno igro, ob tem pa moramo v napadu igrati hitro, žoga mora krožiti," je pred odhodom v Turčijo dejal Pianigiani, ki ima ogromno dela z zdravstvenimi kartotekami svojih varovancev, kot je bila nekakšna stalnica pri slovenskih prvakih že v pretekli sezoni.

Ščuka je po zvinu gležnja praktično nared za igro. Foto: www.alesfevzer.com

Nikola Radičević bo zaradi poškodbe mečne mišice odsoten dlje časa, šele čez šest tednov bo prestal nov pregled, po katerem bodo vedeli, kdaj se bo znova lahko pridružil ekipi. "A tudi, ko se bo vrnil, ga čaka priprava na sezono od začetka," je bil jasen Pianigiani. Luka Ščuka, ki si je na tekmi z Joventutom prejšnji teden zvil gleženj, bo na srečo ljubljanske zasedbe trenerju skoraj zagotovo na voljo že za današnji obračun. V ponedeljek je že treniral z ekipo, čeprav še ni stoodstoten. Vprašaj je še vedno tudi pri Roku Radoviću, ki ima težave z ušesom in se počasi vrača v pogon.

"Trenutno smo v res težki situaciji. Razmisliti moramo, kako naprej. To praznino moramo zapolniti kot ekipa, vsi moramo nositi odgovornost, te naloge ne morem dati le enemu košarkarju. Odigrati moramo čim bolj enostavno, a vemo, da ne bo enako. O tem se pogovarjamo vsak dan. Situacija je takšna, kot je, košarkarji se tega zavedajo, vemo, da moramo biti boljši, staviti pa moramo na druge naše prednosti," je dejal strateg ljubljanske ekipe, ki skupaj z vodstvom kluba ob težavah v ekipi ves čas pogleduje tudi proti košarkarski tržnici.

"Ves čas spremljamo, kaj se dogaja na tržnici. Začenjajo se nekateri prestopi, zato smo še bolj pozorni. A od začetka vemo, da smo omejeni s proračunom, zato bomo videli, kakšne bodo naše možnosti. Ne vemo, kdaj bi se morda lahko odprla kakšna možnost, morda prihodnji teden, morda čez mesec dni ali pa nikoli. Pomembno je, da spremljamo dogajanje. A še enkrat, vse je odvisno od našega proračuna, če ni v skladu s tem, potem dogovorov ne bo. Ta sezona je tako ali tako drugačna, ker ne bo nič premorov," je dejal Pianigiani, ki je kljub nekoliko skrajšani rotaciji samozavesten, da se Olimpija lahko kosa s turškim konkurentom. "Če se žoga v napadu zaustavi, nimamo dovolj individualne kakovosti, da bi reševali težke situacije in bi igrali statično. Če nam igra v napadu steče, če igramo kolektivno, smo lahko že nekajkrat videli, da smo lahko nevarni. Pomembno bo, da smo konstantni vseh 40 minut," je še pristavil strateg Cedevite Olimpije.

