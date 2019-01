Sixt Primorska se krepi, prihaja ameriški organizator igre

Henry velja za hitrega in eksplozivnega košarkarja, ki je tudi dober strelec. Na dosedanji športni poti je dodobra prepotoval svet, saj je igral na treh celinah. Po koncu študija je leta 2011 profesionalno kariero začel na Danskem, za tem pa je v Evropi nastopal še v Bolgariji, na Švedskem, v Turčiji in Franciji. Preizkusil se je tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji, pred prihodom v Slovenijo pa je nastopal v Urugvaju.

"Iskali smo dodano vrednost za našo ekipo. Kar nekaj časa smo pregledovali tržišče košarkarjev in na koncu prišli do Corina Henrya. Njegove osebnostne in igralske kakovosti so zadovoljile naša pričakovanja. Prepričani smo, da nam bo pomagal do zastavljenih ciljev," pravi trener Jurica Golemac.

Sixt Primorska je letos najuspešnejši slovenski klub. Vodi tako v državnem prvenstvu oziroma ligi Nova KBM kot v drugi ligi Aba. V tej sezoni je odigrala sedemindvajset tekem in izgubila le štiri.

