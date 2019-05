Sixt Primorska prvič ali Olimpija osemnajstič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sixt Primorska je favorit za svoj prvi naslov državnega prvaka in hkrati četrto lovoriko v sezoni 2018/19. S tem bi Koprčani izenačili dosežek Smelta Olimpije iz sezone 1993/94, ko so Ljubljančani osvojili obe domači lovoriki, evropski pokal prvakov in srednjeevropsko superligo.

Petrol Olimpija, ki je osvojila zadnje dva domača prvenstva, bo v finalu nastopila oslabljena, saj je sezono zaradi poškodbe že sklenil njen prvi organizator igre Jan Špan, manjkal pa bo tudi najboljši visoki igralec Luka Šamanić, ki se pred naborom lige NBA mudi v ZDA.

Kapetan Petrola Olimpije Domen Lorbek poudarja, da je Sixt Primorska favorit za naslov. "Čeprav smo branilci naslova, je Sixt Primorska brez dvoma velik favorit tega finala. Že celo sezono igra zelo konstantno, ima odlične košarkarje na vseh igralnih mestih in veliko presenečenje bi bilo, če ne bi osvojili naslova. To vsekakor ne pomeni, da bomo igrali z belo zastavo. Dali bomo vse od sebe, da čim bolje zaključimo sezono," pravi Lorbek.

Druga tekma bo na sporedu v torek, 21. maja, v Stožicah, tretja 24. maja v Bonifiki, morebitni četrta in peta pa sta predvideni za 26. in 28. maja.

Državno prvenstvo, finale, prva tekma:

*Ekipi igrata na tri zmage.

Preberite še: