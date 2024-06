Seznam in košarica Hrvaški, ki močno zanima tudi Slovence

Slovenci se bodo s Hrvaško v Pireju pomerili 2. julija ob 21. uri. V skupini A bo tekmec obeh še Nova Zelandija, dve najboljši ekipi pa se bosta nato križali z najboljšima reprezentancama skupine B, v kateri bodo nastopale Grčija, Dominikanska republika in Egipt. V Pariz bo nato odpotovala le najboljša reprezentanca turnirja.

Širši seznam hrvaške izbrane vrste: Goran Filipović, Borna Kapusta, Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Filip Krušlin, Toni Perković, Mario Hezonja, Mateo Drežnjak, Toni Nakić, Dario Šarić, Dario Drežnjak, Boris Tišma, Tomislav Buljan, Ivica Zubac, Danko Branković, Ivan Vraneš, Krešimir Ljubičić

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v sredo razkril širši seznam 16 košarkarjev, na katere bo računal na pripravah, njegovemu zgledu pa je sledil tudi hrvaški selektor Josip Sesar, ki je na svoj seznam uvrstil 17 košarkarjev. Z zakasnitvijo se bosta izbrani vrsti Hrvaške pridružila Dario Šarić in Ivica Zubac, ki se bosta treningom zaradi pravil lige NBA pridružila 17. junija. "Lahko rečem, da se s trenerskim štabom veselimo priprav, vsi igralci na seznamu so pripravljeni in komaj čakamo na začetek," je ob tem dejal Sesar.

Božić znova s košarico

Na seznamu sicer znova ni dvakratnega MVP-ja lige ABA in člana Zadra Luke Božića." Govoril sem z Luko, ki je izrazil željo, da bi te kvalifikacije izpustil. Rekel je, da je utrujen od dolge in naporne sezone in da se želi dobro spočiti," je o tej temi za hrvaški Index dejal Sesar.

Josip Sesar je obelodanil seznam 17 košarkarjev. Foto: Guliverimage

Božić bo sicer izpustil še tretjo reprezentančno akcijo svoje izbrane vrste. Prvič je to bilo februarja lani, ko naj bi takratni selektor Hrvaške Aco Petrović poklical Božića in ga vprašal, ali je pripravljen igrati za reprezentanco. Božić se je strinjal, sprejel povabilo, a po desetih dneh njegovega imena ni bilo na seznamu. "Nič mu nisem zameril, a mislim, da me potem ne bi smel poklicati," je marca lani v intervjuju za Index dejal Božić. Od takrat ni več sodeloval v reprezentanci. Božiča ni bilo niti v Istanbulu, ko si je Hrvaška pod vodstvom Sesarja priborila dodatne kvalifikacije za olimpijske igre.

Prav tako na Sesarjevem seznamu ni člana Utah Jazz Luke Šamanića in nekdanjega člana Cedevite Olimpije Karla Matkovića, ki igra za Birmingham Squadron, razvojno ekipo New Orleans Pelicans, ki so ga leta 2022 izbrali kot 52. na naboru lige NBA. Zaradi poškodbe na seznamu ni niti člana New York Knicks Bojana Bogdanovića. "Na seznamu so košarkarji, ki so v tem trenutku na voljo hrvaški reprezentanci in imajo veliko željo, da bi s svojim delom prispevali reprezentanci," je še dodal Sesar.

