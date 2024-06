Na koga bo stavila slovenska reprezentanca?

"Dokler ni v rokah papirjev, nikakor ne moremo razpredati o imenih, dejstvo je, da so procesi naturalizacije dolgi, časa pa je vedno zelo malo. Pri vseh teh postopkih in odločitvah pa vedno gledamo tudi v prihodnost," je pred tedni v pogovoru za Sportal o postopkih naturalizacije in morebitnih imenih spregovoril predsednik KZS Matej Erjavec.

Kot glavnega kandidata za vlogo naturaliziranega košarkarja se že nekaj časa omenja člana Maccabija Josha Neba. Ob tem je, po besedah Erjavca, za Slovenijo pripravljen nastopiti tudi dozdajšnji član izbrane vrste Mike Tobey, Erjavec pa je ob tem zatrdil, da bi bila na začetku priprav lahko Sloveniji na voljo dva naturalizirana košarkarja, kar je bila praksa že lani pred začetkom priprav na svetovno prvenstvo, ko sta se za mesto v reprezentanci "borila" Tobey in Jordan Morgan.

Ob imenih Tobeyja in Neba pa se je v zadnjem času kot enega glavnih kandidatov omenjalo tudi člana Dallasa Daniela Gafforda. Na KZS o imenih še niso želeli govoriti, bolj ali manj pa je jasno, da Gafford vsaj letos še ne bo oblekel slovenskega reprezentančnega dresa, kar je zdaj potrdil tudi dobro obveščeni novinar lige NBA Marc Stein. "Slovenska izbrana vrsta trenutno pred začetkom kvalifikacij za OI še ne bo naturalizirala Gafforda. Bo pa Gafford ostal opcija za Slovenijo v prihodnosti," je zapisal Stein. Ta pa ob tem še navaja, da bo vloga centra v reprezentanci pripadla Nebu.

