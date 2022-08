Senzacija v Sarajevu: Jusuf Nurkić in druščina premagali Francijo

Reprezentanca BiH je prišla do četrte zmage v kvalifikacijah za SP 2023, Francija pa je doživela šele drugi poraz. V kvalifikacijski skupini K s sedmimi zmagami in enim porazom vodil Litva, drugi so Francozi, tretji pa Črnogorci. BiH je s polovičnim izkupičkom zmag in porazov četrta.

Najboljši strelec sobotne tekme v Skenderiji je bil sicer Evan Fournier s 24 točkami, le tri manj pa je od znanca iz lige NBA – Fournier je član New York Knicks – dosegel domači junak, član moštva Portland Trail Blazers Jusuf Nurkić. K senzacionalni zmagi BiH je 18 točk prispeval naturalizirani Američan John Roberson, 17 pa Džanan Musa, sicer član madridskega Reala.

Redni del tekme se je končal z neodločenim izidom 76:76, po prvem podaljšku je bilo 83:83, v drugem pa so domači le zlomili galske peteline.

Slovence v nedeljo čaka kvalifikacijski spopad z Nemčijo.

