Selektor je imel prav

Čeprav so slovenske košarkarice izgubile tekmo repasaža proti favoriziranim Belgijkami, so na evropskem prvenstvu v Srbiji pustile dober vtis. "Žal se nam ni izšlo in ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glave in z nadaljnjim trdim ter kvalitetnim delom našo žensko košarko še naprej peljemo proti evropskemu vrhu," poudarja selektor Damir Grgić.

Ko so slovenske košarkarice prejšnji teden odpotovale v Beograd, je selektor Damir Grgić izpostavil, da lahko njegove izbranke igrajo prav proti vsem reprezentancam. Z izjemo proti Italiji, ko so imele slab dan, so prikazale predstave, katerim so ploskali navijači v Nišu in Beogradu.

Na samem uvodu so imele ogromno smole, ko se je poškodovala Eva Lisec, ki je prvi center naše izbrane vrste. Ko si je peto osebno napako prislužila še Shante Evans, so Madžarske izkoristile premoč in visok zaostanek spremenile v zmago.

Belgijkam grenile življenja, neizkušenost na koncu botrovala

Čeprav so bile Slovenke poklapane, so že naslednji dan pokazale karakter in se proti favorizirani Turčiji dvignile ter si zagotovile vstop v repasaž. Zadnja tekma v skupinskem delu je bila edina črna pika, potem ko dekleta energetsko niso delovala tako, kot so si želela.

Z agresivno in borbeno igro so bile tik pred tem, da na kolena spravijo Belgijke. Foto: Vid Ponikvar

A so imele v repasažu, ki je prinašal vstopnico za četrtfinale, spet pravi obraz. Nasproti jim je stala visoka ovira. Belgija je bila na zadnjem evropskem prvenstvu tretja, lani na svetovnem četrta, letos pa jo mnogi uvrščajo v krog favoritinj za zlato medaljo.

Kapetanka Nika Barič in soigralke so z agresivno igro sanjsko vstopile v dvoboj in v 13. minuti vodile že s 27:12. Z dobro obrambo so onemogočale Belgijkam, da bi si razvile svojo igro. Neizkušenost in nekaj nespametnih potez je botrovalo, da so tekmice ujele priključek.

Dokazale, da se lahko enakovredno merijo z najboljšimi

Ko je že kazalo, da se bo v drugem polčasu tehtnica nagnila na stran izkušenih Belgijk, so slovenske košarkarice ponovno pokazale trden značaj in grenile življenje nasprotnemu trenerju ter celotni ekipi. Dobro minuto in pol pred koncem je bila Slovenija še v četrtfinalu (65:63) in imela prek Evansove priložnost, da vstopi med elitno osmerico EuroBasketa, a je Američanka s slovenskim potnim listom nesrečno zgrešila met pod obročem.

Nika Barič je bila na koncu razumljivo razočarana, potem ko so bile na pragu četrtfinala. Foto: Vid Ponikvar

Na koncu se je še pokazala priložnost, da bi lahko Eva Lisec in Teja Oblak s polaganjem izsilili podaljšek, vendar žoga ni hotel skozi obroč.

Sanje o četrtfinalu so takrat splavale po vodi. Ne glede na poraz in grenak priokus, ki ga imajo verjetno prisotnega, so slovenske košarkarice pokazale, da imajo kakovost za enakovredno tekmo z najboljšimi ekipami v Evropi. Selektor Grgić je imel tako prav, potem ko je pred prvenstvom poudaril, da so Slovenke sposobne igrati na najvišji ravni.

Naredili, kar smo pričakovali

"Užitek in čast je bilo biti del te reprezentančne zgodbe. V zadovoljstvo mi je bilo delati s to ekipo čudovitih ljudi. Ko sem pred tremi leti in pol prevzel vodenje članske reprezentance, sem obljubil, da bomo slovensko žensko košarko dvignili na višjo raven. Čeprav imamo eno najskromnejših zaledij v Evropi, mislim, da nam je to uspelo. Naredili smo to, kar smo načrtovali, dvignili slovensko žensko košarko stopničko višje. Z najmlajšo ekipo smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z vsemi evropskimi reprezentancami in se prvič v zgodovini uvrstili med dvanajst najboljših ekip. Kljub izpolnjeni želji pa ostaja nekaj grenkega priokusa. Ne morem se znebiti občutka, da bi na prvenstvu lahko dosegli še veliko odmevnejši rezultat. Čas bo pokazal, ali nam je zmanjkalo znanja ali izkušenj," je po koncu evropskega prvenstva za ženske dejal selektor Grgić.

Slovenski navijači so bili šesti igralec naši reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Kot je dodal, so se težko sprijaznili z dejstvom, da se niso uvrstili med osem najboljših ekip in bili posledično v igri za olimpijske kvalifikacije: "Žal se nam ni izšlo in ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glave in z nadaljnjim trdim ter kvalitetnim delom našo žensko košarko še naprej peljemo proti evropskemu vrhu. Kako naprej, je v tem trenutku še prezgodaj govoriti. Osebno naprej potrebujem nekaj časa, da se spočijem. Za konec se moram zahvaliti še košarkarski javnosti. Podpora je bila izjemna. Hvala vsem, ki so bili z nami v Nišu in Beogradu. Česa takšnega, ne jaz, ne igralke še nismo doživeli. Veseli nas, da so slovenski navijači prepoznali kakovost ženske reprezentance. Vsi, ki delamo v slovenski ženski košarki si želimo, da bi takšna podpora postala stalnica na vseh tekmah, tudi v kvalifikacijah. Kult imamo že zdaj. To moramo graditi še naprej in slovensko žensko košarko s trdim delom in zanosom še bolj utrditi na evropskem košarkarskem zemljevidu.''