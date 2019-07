Za las! Slovenke blizu presenečenja, a ni šlo. Pomagal ni niti Jan Oblak.

V repasažu evropskega prvenstva za košarkarice so bile Slovenke povsem blizu presenečenja proti proti favoriziranimi Belgijkami, ki spadajo v ožji krog favoritinj za osvojitev zlate medalje, a so na koncu izgubile. Belgijke so zmagale s 72:67.

Slovenke, ki so po zmagi in dveh porazih osvojile tretje mesto v skupini D, so se v repasažu za četrtfinale namerile na Belgijke, drugouvrščene iz skupine C, ki so imele pred tekmo vlogo velikih favoritinj. Toda po prvi četrtini ni kazalo tako, Slovenke, ki so lahko računale tudi na Evo Lisec, so blestele in na prvi krajši odmor odšle s prednostjo 20:10.

Slovenke so sredi druge četrtine močno popustile in Belgijkam omogočile, da so se hitro vrnile in na polčas odšle s prednostjo 34:32. Tretja četrtina je bila izenačena, v zadnji pa smo videli napete minute in predvsem napet zaključek tekme, v katerem je imela Slovenija lepo priložnost za zmago. Minuto in 11 sekund do konca je imela Američanka v vrstah Slovenk Shante Evans lepo priložnost, da bi prednost Slovenije povišala na štiri točke, a je zgrešila polaganje.

Tekmo si je s tribun ogledal tudi svetovni nogometni zvezdnik Jan Oblak. Foto: Vid Ponikvar

Na drugi strani so Belgijke takoj zadele za tri in prišle do minimalnega vodstva, po zgrešenem metu Anemarie Prezelj pa s prostim metom prišle do vodstva za dve točki. Le 14 sekund do konca je lepo prodrla Teja Oblak, ki jo je s tribun spremljal tudi njen brat, slovenski nogometni zvezdnik in vratar Atletico Madrida Jan Oblak, a je zgrešila polaganje. Deset sekund do konca so Belgijke prišle do vodstva z 69:65, Slovenke so še poskušale, a ni šlo. Na koncu se poslavljajo od evropskega prvenstva, na katerem so pustile dober vtis.

