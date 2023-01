Bolečina zaradi EuroBasketa je v Sloveniji še vedno prisotna, saj se je končala z nepričakovanim porazom v četrtfinalu proti na papirju manj kakovostni Poljski.

Na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) so po dolgem in počez analizirali dogodke iz Nemčije. Poudarjajo, da se je našim košarkarjem v najpomembnejšem trenutku zgodil slab dan. "Vsi smo šli z velikimi ambicijami, a se nam ni izšlo. Nismo niti prva niti zadnja ekipa, ki je tako izgubila. Bile so pozitivne in negativne stvari. Slabe moramo popraviti in verjamem, da bomo spet na pravi poti," izpostavlja generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.

"Selektor ostaja, saj se je uvrstil na svetovno prvenstvo"

V Nemčiji je bilo sprva videti, da je naši izbrani vrsti zaušnica proti Bosni in Hercegovini v skupinskem delu koristila, saj je nato v velikem slogu opravila z gostiteljico Nemčijo in v zadnjem krogu še s Francijo, vendar se je v četrtfinalu zgodba ponovila še proti Poljski: "Ko smo gledali analizo, smo v eni četrtini naredili +20. Če bi že začeli tako, bi bilo konec tekme po desetih minutah. A nismo. To je šport. Takšne tekme se zgodijo. Še vedno boli, ker mislim, da smo se v Kölnu borili in pripravili dobro pot za boj za medalje. Moramo iti naprej, drugega nam ne preostane."

Aleksander Sekulić je popeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo in ostaja na vročem selektorskem stolčku. Foto: Vid Ponikvar

Na vprašanje, ali selektor Aleksander Sekulić ostaja na sedlu, je Rašo odgovoril: "Za zdaj ja." Nato se je nasmehnil in nadaljeval: "Novinarji ste glede te teme začeli spraševati po evropskem prvenstvu. Nobenih pogovorov nismo imeli glede tega. Takoj po EuroBasketu ste novinarji začeli spraševati, ali bo ostal ali ne. Selektor ostaja, saj se je uvrstil na svetovno prvenstvo. Ostaja slab občutek glede EuroBasketa. A moramo iti naprej in biti maksimalno motivirani."

Vesel, da Goran Dragić pušča odprta vrata

Sekulić je nato z zelo spremenjeno zasedbo uspešno opravil nalogo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ter z zmago proti Izraelu in Nemčiji Slovenijo popeljal na največji košarkarski spektakel v 2023 (od 25. avgusta do 10. septembra), ki ga je naša reprezentanca leta 2019 izpustila prvič po letu 2006. Jasno je že, da bo Slovenija na željo Japonske prvi del odigrala prav v tej državi, medtem ko bodo izločilni boji nato potekali na Filipinih.

Goran Dragić ima vedno odprta vrata, pravi Rašo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozitivno presenečenje je, da je reprezentančna vrata pustil odprta kapetan zlate izbrane vrste iz Istanbula Goran Dragić, ki je bil vidno razočaran po izpadu na EuroBasketu. "To je dobrodošlo. Takšnega igralca ne moreš nikoli odpisati. Zagotovo je pozitivna stvar. Vprašanje je, v kakšnem zdravstvenem stanju bo. Ali bo zdržalo koleno, kako daleč bodo šli Chicago Bulls. Vidimo, da je na visoki ravni. Upamo, da bo zdržalo koleno in bo na pripravah, ko se bodo začele," glede starejšega od bratov Dragić poudarja Rašo in dodaja, da ni imel prstov vmes glede morebitnega prepričevanja, da bi izkušeni Dragić še vztrajal: "V sebi ima športni ego. Ve, da se ni končalo dobro v Nemčiji in ga verjetno to vleče, da bi rad končal z velikim dogodkom."

Na domačem ženskem EuroBasketu visoke ambicije. Glede naturalizirane košarkarice bo jasno kmalu.

A za Slovenijo ne bo pomembno le svetovno prvenstvo. Med 15. in 25. junijem bo Slovenija skupaj z Izraelom gostila ženski EuroBasket, od katerega si v taboru naših deklet obetajo veliko. "V košarki je to velik dogodek. Po EuroBasketu leta 2013 je to največji košarkarski dogodek pri nas. Šli smo v enakopravnost deklet. Generacija je najbolj zrela po letih in dekleta si zaslužijo imeti evropsko prvenstvo."

Georgios Dikaioulakos ima izkušnje. Foto: FIBA

Pričakovanja od selektorja Georgiosa Dikaioulakosa bodo velika, saj si želijo, da naša dekleta pred domačimi navijači naredijo korak naprej in presežejo najboljšo uvrstitev, ki je za zdaj deseto mesto. "Evroligaški trener je in ima izkušnje. Pripeljal je novo miselnost. Odnos je drugačen. Gre v pravo smer, se bo pa dokončno videlo na EuroBaksetu. Rezultat bo povedal, kako bo šlo. Sem optimističen," pravi Rašo, ki se je dotaknil še vprašanja glede naturalizirane košarkarice: "Trudimo se. Že dalj časa. Ker je bila menjava oblasti, je bil vakuum. Mislim, da bi morali biti v polni postavi že februarja."