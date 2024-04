Se v košarkarski reprezentanci obeta nova tuja okrepitev?

Po pisanju spletnega portala Basketnews bi Josh Nebo lahko slovenski košarkarski reprezentanci pomagal na prihajajočem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Grčiji. Zanj naj bi zanimanje pokazala tudi Košarkarska zveza Slovenije, saj v njem vidi primerno okrepitev na mestu centra.

Gre za košarkarja, ki igra v dresu Maccabija iz Tel Aviva. Ta je v rednem delu košarkarske Evrolige v povprečju dosegel 11,3 točke in 7,3 skoka na tekmo.

Slovenska košarkarska reprezentanca si je v preteklosti že pomagala z ameriškimi košarkarji. Mike Tobey je zadnja leta igralec slovenske reprezentance. Slovenski dres pa je oblekel tudi Jordan Morgan.

Julija jih čaka kvalifikacijski turnir

Slovenske košarkarje od 2. do 7. julija v grškem Pireju čaka kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. V skupini A so skupaj s Hrvaško in Novo Zelandijo, v skupini B pa bosta ob Grkih igrala še Egipt in Dominikanska republika. Prvi in drugi iz skupine se bosta uvrstila v polfinale, nato sledi še finale, zmagovalec finala v Pireju pa si bo zagotovil nastop na tekmovanju petih krogov.

Preberite še: