Prvi test pred EuroBasketom priložnost za mlade talente

Deseti dan priprav na septembrsko evropsko prvenstvo slovenske košarkarje čaka prvi test - ob 20.15 v Celju proti Nizozemski (vstopnice so še na voljo). Priložnost za dokazovanje bodo dobili tudi mlajši igralci. Trenutno je na pripravah kar šest takih, ki so rojeni po letu 2000.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v Celju odigrala prvo prijateljsko tekmo v okviru priprav na septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji. Njen tekmec bo Nizozemska. Selektor Aleksander Sekulić bo imel na voljo igralce, ki so začeli priprave in ki so se v prvem delu v Kranjski Gori posvetili fizični kondiciji. Od ponedeljka je teh šestnajst košarkarjev zbranih v Laškem, zdaj se jim bosta pridružila še Vlatko Čančar in Mike Tobey. Luka Dončić prihaja naslednji teden.

Žiga Samar Foto: Vid Ponikvar "Ko igramo pripravljalne tekme sicer vedno govorimo, da rezultat ni v ospredju, a je še kako pomemben. Mi si želimo zmagati obe tekmi," poudarja selektor. A to vendarle ni glavno. "Želimo preizkusiti določene stvari, ki jih izvajamo na treningih ter tudi same igralce, da vidimo, kako se odzivajo v taktičnih zamislih. Zelo pomembna bo tudi sama analiza tekme, da na treningu odpravljamo napake in gradimo našo igro. S tega vidika sta prihajajoči tekmi v tej fazi priprav zelo pomembni."

Eden od šesterice mladih upov slovenske košarke, ki so rojeni po letu 2000 in sodelujejo na pripravah, je Gregor Glas. Takole pravi: "Priprave potekajo po pričakovanjih. Spremlja nas super energija, zelo dobro smo se ujeli in vsi skupaj se veselimo teh prvih tekem. Vsekakor se bomo osredotočili bolj na našo igro, kot na igro nasprotnika. Verjamem, da bomo potegnili veliko koristnih stvari, ki nam bodo dale smernice za nadaljnje delo."

O pripravah s člansko reprezentanca Žiga Samar, Luka Ščuka in Robert Jurković:

Šest tekem preden bo šlo zares

Slovenija bo v pripravah na EuroBasket ter dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023 odigrala šest prijateljskih tekem. V soboto se bo v Celju prav tako ob 20.15 srečala še s Črno goro. Naslednji teden jo čaka turnir v Istanbulu, kjer se bo merila s Turčijo in Ukrajino, poslastici pa sledita 17. ter 20. avgusta. Najprej bo v razprodanih Stožicah gostovala Srbija, nato pa v dvorani Zlatorog še Hrvaška.