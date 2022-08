Prvi tekmec Slovenije melje, Španci izkoristili odsotnost zvezdnika Giannisa

V razprodani madridski dvorani so Španci s 87:80 premagali Grke, ki so zaigrali brez osrednjega zvezdnika izbrane vrste Giannisa Antetokounmpa. Z dvojnim dvojčkom je bil najbolj razpoložen Willy Hernangomez. Litovci so v domači dvorani povozili Fince.

Španski selektor Sergio Scariolo ni mogel računati le na pomoč Usmana Garumbe, ki še ni pripravljen za igro. Po zmagi s 87:80 nad Grčijo je pohvalil svoje izbrance, pri katerih je bil s 23 točkami in desetimi skoki najboljši posameznik Willy Hernangomez. Njegov brat Juancho Hernangomez je k zmagi prispeval deset točk in osem skokov, medtem ko jih je veteran Sergio Lull šest.

Na strani poražencev je bil s 24 točkami najbolj učinkovit Dimitris Agravanis, kar je njegov reprezentančni rekord, organizator igre Nick Calathes pa je tekmo končal pri osmih točkah, osmih asistencah in petih skokih.

Selektor grške reprezentance Dimitris Itoudis, nesojeni slovenski selektor, ni mogel računati na Giannisa Antetokounmpa, temu je namenil počitek, v pogonu pa še nista Kostas Sloukas in Geroge Papagiannis.

V četrtek so bili spet aktivni tudi Litovci, ki bodo prvi tekmec naše reprezentance na evropskem prvenstvu. Dobesedno so povozili Fince. Rezultat 87:52 pove vse. Jonas Valančiunas je bil z 20 točkami in desetimi skoki prvi mož tekme, Domantas Sabonis pa se je lahko pohvalil z desetimi točkami, devetimi skoki in štirimi asistencami.

Za Fince ni igral osrednji igralec Lauri Markkanen.