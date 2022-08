Ni kot Dončić in Jokić: "Moral se bo opravičiti celotnemu narodu!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turčija EuroBasket 2022 začenja v Gruziji, kjer bo igrala s Španijo, Bolgarijo, Črno goro, Belgijo in seveda Gruzijo. Selektor Halil Ergin Ataman odkrito govori o kolajni. "Vem, da imajo navijači visoka pričakovanja. Ta ekipa bo na najboljši možen način predstavaljala naš dres. Verjemite mi. V ekipi je zelo dobro vzdušje. Naš cilj je kolajna," poudarja izkušeni 56-letni Ataman, ki je bil kot trener Efesa dvakrat že evropski klubski prvak. "Ko sem debitiral na klopi reprezentance proti Veliki Britaniji, sem bil bolj vznemirjen kot v finalu evrolige."

Ko govori o favoritih prvenstva, pa zanimivo turški selektor ne omenja slovenske reprezentance: "Naši cilji so visoki, a nasproti nam bodo stale zelo ambiciozne ekipe. Srbija in Grčija so še pred nami."

Ömer Yurtseven Foto: Guliver Image Do 30. avgusta na pripravah Turčije sodeluje 16 košarkarjev, nato bo Ataman seznam skrčil na 12 igralcev. Ga je pa vznemirilo, ko se na pripravah v italijanskem Bormiu ni prikazal košarkar ekipe lige NBA Miami Heat, Ömer Yurtseven. "Bil sem šokiran, ko Ömer ni prišel na priprave. Igral je tekmo z Veliko Britanijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in bil zelo dober. Z vsemi se je dobro razumel. Nisem mogel verjeti, ko sem slišal, da zdaj ne bo igral. Tudi moji pomočniki so bili presenečeni. Tega ne razumem. Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo bodo igrali na EuroBasketu."

Yurtseven, sicer rojen turškim staršem v Uzbekistanu, je kot 18-letnik zapustil Fenerbahče in odšel na študij v ZDA ter igranje v študentski ligi. Selektor Turčije dodaja, da bi moral Yurtseven dojeti, da bi mu igranje za reprezentanco pomagalo tudi do več minut v Miamiju. "Moral se bo opravičiti. Ne samo meni, celotnemu turškemu narodu! Samo tako bom sprejel, da bo še kdaj lahko igral za reprezentanco. Njegovemu ameriškemu agentu pa bi morali prepovedati, da še posluje v Turčiji."