Slovenke ugnale tudi Veliko Britanijo

Slovenske košarkarice so v Trbovljah odigrale četrto tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Srbiji in zabeležile novo zmago. S 97:87 (28:25, 49:46, 74:67) so bile boljše od izbrane vrste Velike Britanije. Na turnirju Orbit dvojček so izbranke selektorja Damirja Grgiča zabeležile dve zmagi, najprej proti Švedinjam in danes proti Britankam.

Gostje so na začetku tekme pritisnile, povedle z 9:0, a so Slovenke že do konca prve četrtine prevzele pobudo in jo dobile s 28:25. Sredi druge četrtine so Britanke vodile za deset, a tudi to ni zmedlo slovenskih reprezentantk, ki so na polčas odšle s tremi točkami prednosti (49:46). Proti koncu tretje četrtine pa so do višje prednosti prišle domače košarkarice, ki potem do konca tekme vodstva niso več spustile iz rok.

Na petkovi tekmi je izstopala Teja Oblak z 22 točkami točkami in šestimi podajami, Eva Lisec je dodala 16 točk, Anamaria Prezelj 15, kapetanka Nika Barič 14 in Shante Marie Evans 10.

S klopi so se med strelke vpisale še Zala Friškovec z 10, Aleksandra Krošelj s šestimi, Tina Jakovina s tremi in Gala Kramžar s točko.

Bolj kot z obrambo zadovoljen z napadom

"Res zanimiva tekma. Seveda sem zadovoljen z zmago in pristopom na obeh tekmah. Danes mogoče slabša koncentracija na samem začetku, kar nas je pripeljalo do tega, da smo dobili toliko točk v prvem polčasu, po drugi strani smo bili zelo razpoloženi v napadu in z visokim številom točk je težko pričakovati, da bi izgubili tekmo. Lahko rečem, da sem veliko bolj zadovoljen z napadom, čemur smo posvečali tudi več pozornosti. Zdaj pa bomo več pozornosti namenili obrambi," je po koncu obračuna dejal selektor Grgič.

"Lahko rečem, da sem veliko bolj zadovoljen z napadom, čemur smo posvečali tudi več pozornosti. Zdaj pa bomo več pozornosti namenili obrambi," pravi selektor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Polovica pripravljalnih tekem za košarkaricami

S turnirjem v Trbovljah je Slovenija končala tretji cikel priprav in opravila s polovico pripravljalnih tekem. Naslednji teden, ko se bodo igralke zbrale v Zrečah, bo reprezentanca odigrala še dve tekmi proti Slovaški - v petek v Škofji Loki ter naslednji dan za zaprtimi vrati v Stožicah, priprave pa bo sklenila v Rigi, kjer se bo pomerila s Kitajsko in Latvijo.

Slovenke bodo na evropskem prvenstvu v Nišu igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija.

