Slovenija v Trbovljah boljša od Švedske

Slovenske košarkarice so v Trbovljah odigrale tretjo tekmo v okviru priprav na evropsko prvenstvo in prepričljivo premagale izbrano vrsto Švedske s 81:73 (23:18, 46:32, 74:49). Izbranke selektorja Damirja Grgića jutri čaka še ena preizkušnja na turnirju Orbit dvojček, in sicer ob 19. uri proti Veliki Britaniji.

Slovenke so prikazale všečno igro, predvsem pa zelo učinkovito, tako da so bile gostje, ki naj bi bile po raziskavah Fibe celo med kandidatkami za medaljo na evropskem prvenstvu, brez možnosti za zmago. Ob koncu tretje četrtine je bila razlika že 27 točk, v zadnjih desetih minutah pa je selektor Grgić priložnost ponudil vsem igralkam, tako da so lahko Švedinje prišle do znosnega poraza.

Evansova izstopala

Pet slovenskih igralk je imelo dvomestne številke. Izstopala je Shante Evans z 22 točkami (met 10:14) in osmimi skoki (indeks 28). Sedemnajst točk je dosegla Eva Lisec (6 skokov), 13 Annamaria Prezelj (trojke 3:4), 11 Nika Barič (5 podaj), deset pa Aleksandra Krošelj.

Po dve točki so dosegle še Teja Oblak (8 podaj), Tina Jakovina, Lea Debeljak in Zala Friškovec (5 podaj), za katero je bila to prva tekma v teh pripravah.

Selektor zadovoljen s pristopom in zbranostjo

"Punce so pokazale povsem drug obraz kot na zadnji tekmi v Laškem. Zadovoljen sem s pristopom in zbranostjo skozi celotno srečanje, le nekaj slabih minut na koncu tekme je skazilo sicer odlično predstavo proti močni ekipi Švedske, ki na evropskem prvenstvu cilja na najvišja mesta. Do prvenstva so še trije tedni, tokratna igra pa je pokazala, da smo na pravi poti," je po tekmi povedal Damir Grgić.

Fiba: Švedska ima sladko mešanico izkušenj in mladosti

Švedska, ki je v dvorani Polaj nastopila brez dveh članic začetne peterke, ene od sester dvojčic Eldebrink ter Amande Zahui, naj bi bila po pisanju spletne strani Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) ena od najprijetnejših presenečenj eurobasketa. "Ima najboljšo postavo v zgodovini, sladko mešanico izkušenj in mladosti," je zapisala Fiba. V tej raziskavi je Slovenija na osmem mestu, prva je Francija, druga Belgija in tretja Švedska.

Priprave bodo sklenile v Latviji

S turnirjem v Trbovljah bo Slovenija končala tretji cikel priprav in opravila s polovico pripravljalnih tekem. Naslednji teden, ko se bodo igralke zbrale v Zrečah, bo odigrala še dve tekmi proti Slovaški - v petek v Škofji Loki ter naslednji dan za zaprtimi vrati Stožic, priprave pa bo sklenila v Rigi, kjer se bo pomerila s Kitajsko in Latvijo.

Slovenke bodo na evropskem prvenstvu v Nišu igrale v skupini z Madžarsko, Turčijo in Italijo. Prva tekma jih čaka 27. junija.

