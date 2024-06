Slovenci na prvem testu

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo danes ob 18.30 v Vilni odigrala prvo pripravljalno tekmo pred julijskimi olimpijskimi kvalifikacijami v Grčiji. V litovski prestolnici bodo tekmeci gostitelji, selektor Aleksander Sekulić pa še vedno ne more računati na prvega zvezdnika Luko Dončića. Se je pa ekipi pridružil Josh Nebo.

Pripravljalnr tekme:

Medtem ko bo za Slovence to prva pripravljalna tekma, so Litovci, ki veljajo za favorite turnirja v Portoriku, že trikrat visoko ugnali Libanon. So pa te tekme odigrali v dokaj spremenjeni postavi, saj tudi sami šele nekaj dni vadijo z vsemi košarkarji.

"Želim si predvsem bojevito reprezentanco, ki igra z enim skupnim ciljem, da igra drug za drugega, pomaga drug drugemu. Jasno si želimo zmage, vendar ta ni tako pomembna. Imamo kar nekaj stvari, ki jih želimo videti, predvsem kako se bo nekaj igralcev odzvalo. Igramo proti zelo zahtevnemu tekmecu in to bo en dober pokazatelj, čeprav ne bo Luke, kje smo in kaj še moramo razvijati oziroma izboljšati," je na petkovem treningu dejal selektor Sekulić.

Ta bo v Litvi še brez prvega zvezdnika Dončića, ki je še nekaj dni nazaj igral v finalu lige NBA, pesti ga tudi poškodba kolena. Trenutno še ni jasno, ali bo Dončić pomagal Sloveniji v kvalifikacijah za OI, je pa v soboto zjutraj že prišel v Slovenijo. Bo pa slovenska reprezentanca okrepljena pod košema, saj se je ekipi pridružil naturalizirani ameriški košarkar Nebo.

Luka Dončić je v soboto pripotoval v Slovenijo. Foto: Guliverimage

"Vsi smo tu po dolgih, napornih sezonah, igralci smo pripravljeni, tako da poudarek ni na telesni pripravljenosti, le malo na uigranosti, treba je postaviti akcije in principe v obrambi. V drugem delu priprav to nadgrajujemo in izboljšujemo ter se pripravljamo na tekme," pa je povedal reprezentant Bine Prepelič.

Slovence olimpijske kvalifikacije v Grčiji čakajo v začetku julija. Do odhoda v Pirej 30. junija pa bo odigrala še tri prijateljske tekme. Po tekmi v Litvi jih dva dni kasneje isti tekmec čaka v Stožicah, 28. junija pa bodo v Ljubljani igrali še obračun z Brazilijo.

Seznam reprezentance v Litvi: Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Leon Stergar, Luka Ščuka, Jan Špan in Mike Tobey.

Preberite še: