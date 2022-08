Hrvaška zadnji pripravljalni test za Slovence

Pripravljalna tekma: Sobota, 20. avgust, Celje, dvorana Zlatorog:

20.15 Slovenija – Hrvaška

Slovenija in Hrvaška se redno srečujeta na košarkarskem parketu. Odigrali sta namreč že 37 medsebojnih dvobojev, 18 jih je pripadlo slovenski in 19 hrvaški izbrani vrsti. Hrvati so Slovence nazadnje premagali 8. septembra 2018, zadnji štirje obračuni pa so pripadli slovenskim reprezentantom. Najbolj prepričljivo in odmevno zmago je Slovenija dosegla pred slabima dvema mesecema, ko je v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu sosede ugnala s 97:69.

V primerjavi z junijsko tekmo v Stožicah je najbolj očitna sprememba v hrvaški reprezentanci naturalizirani organizator igre Jaleen Smith. Ta se je z zelo dobro igro že izkazal pred dnevi, ko je Hrvaška visoko premagala reprezentanco Madžarske.

Pripravljalne tekme: Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust:

Ukrajina : Slovenija 82:86



Sreda, 17. avgust 2022:

Slovenija : Srbija 97:92 /po podaljšku/



Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 – Celje:

Slovenija – Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023: 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija – Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija – Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.