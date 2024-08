Prenovljena Cedevita Olimpija premagala tudi tekmeca iz lige ABA

Članska zasedba Cedevite Olimpije je na drugi pripravljalni tekmi letošnjega poletja gostila podgoriško Budućnost. Rezultat tekme z rivali iz regionalne lige je bil 93:83 v Olimpije, ki je tako dosegla še drugo zmago v poletju.

Čeprav je šlo za tekmo prijateljske narave, saj je za Cedevito Olimpijo dobrih 14 dni priprav, ekipa Budućnosti pa se v Kranjski Gori mudi na pripravah, je bilo na parketu vidno, da sta obe moštvi motivirani in željni zmage. Dvoboj je bil izenačen od prve pa skoraj do zadnje minute. V zadnjih petih minutah so nekaj napak svojih tekmecev izkoristili zmaji, se najprej oddaljili na 86:76, nato pa dvoboj brez pretresov pripeljali do zmagovitega zaključka. Za ljubljansko zasedbo je največ točk dosegel DJ Stewart, in sicer 18. Sledila sta Brynton Lemar in Devin Robinson s po 15 točkami. Kapetan Jaka Blažič je dal devet točk.

Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija "Za mene je najbolj pomembno, da fantje resno delajo in trenirajo, uradne tekme pa so še vedno daleč. Moramo vzeti v obzir, da se je Budućnost pred kratkim zbrala skupaj. Imamo številne pomanjkljivosti, seveda, tudi pozitivne stvari, mene pa najbolj veseli, da fantje resnično resno delajo, na vsakem treningu dajejo vse od sebe in upam da, v kolikor nadaljujemo v tem ritmu, pride do rezultatov. Še vedno moramo dobro trenirati in se še bolje spoznati. Vesel sem, da se tudi mladi dobro vključujejo v ekipo, a pred nami je še veliko dela," je po tekmi dejal trener Zvezdan Mitrović.

Naslednja preizkušnja Cedevito Olimpijo čaka že v nedeljo, ko bo v mali stožiški dvorani gostoval Split. Tudi ta tekma bo še za zaprtimi vrati. Slovenska javnost bo lahko prenovljeno Cedevito Olimpijo na parketu prvič v živo videla na mednarodnem turnirju v Tivoliju, ki bo potekal v okviru Ljubljanskega festivala športa, na katerem bodo sodelovale še ekipe Panathinaikosa, Anadolu Efesa in Bayerna.