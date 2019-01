Pred Krko najtežji, a hkrati najlažji tekmec v sezoni #video

Novomeško Krko danes čaka najtežja domača tekma v sezoni. Ob 18. uri s prenosom na Planet 2 bo v Novem mestu gostovala v ligi ABA še neporažena Crvena zvezda. Crvena zvezda je bila v mislih varovancev Simona Petrova že v sredo, ko so na svoji enajsti tekme slovenske lige doživeli tretji poraz. Izgubili so v Šenčurju.

Poraz proti Šenčurju je za Krko dokaz, da tudi v slovenski ligi, pa čeprav je nasprotnik zamenjal trenerja in imel le štiri zmage, ni lahke tekme. "Za zdaj smo tam, kjer si želimo biti, med prvimi šestimi ekipami. Potem pa, ko bo šlo še malo bolj zares, bomo še nekaj odstotkov boljši," je obljubil trener Krke Simon Petrov.

Simon Petrov je zadovoljen s potekom sezone v državnem prvenstvu, kjer je Krka na drugem mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Krka bo verjetno novo olajšanje doživela, ko se bo na parket vrnil njihov najboljši košarkar v lanski sezoni Marko Jošilo. "Ne trenira še s kontaktom, ne igra še pet na pet, trenutno trenira le individualno. Ampak kljub temu pričakujem, da ga bomo v tem tednu spravili na dovolj visoko raven, da bi v prihodnjem tednu opravil že kakšen bolj resen trening," pravi Petrov.

Jošilo se vrača, Škedelj eden izmed nosilnih igralcev

Tudi brez Jošila so Novomeščani v tej sezoni na domačem parketu vzeli skalp Budućnosti, Mege in Partizana. "Veliko bolj samozavestno igramo v svoji dvorani, mogoče je to tisti glavni razlog za te uspehe," meni Krkin strateg.

Miha Škedelj je eden od nosilcev igre novomeške ekipe. Foto: Vid Ponikvar V letošnji sezoni se v dresu Krke pogosto dokazuje mladi Miha Škedelj, ki v dresu Krke v tej sezoni lige ABA v poprečju prispeva 5,5 točke, 3,7 skoka in 2,8 podaje. "Vsako tekmo moramo iti na zmago, čeprav nam je mogoče lažje igrati proti težjim nasprotnikom, saj ne igraš vsak dan proti evropskim ekipam," o letošnjih predstavah pravi 19-letni Škedelj.

Mladi slovenski košarkar, ki je v zadnjem reprezentančnem ciklusu prvič oblekel dres z reprezentančnim grbom, pred velikimi tekmeci ne čuti nobenega strahospoštovanja. "Vedno poskusim odigrati maksimalno samozavestno in se držati trenerjevih navodil," pojasnjuje Škedelj.

Naloga košarkarja lažja od trenerjeve

Tudi za Petrova je v njegovi kratki trenerski karieri Crvena zvezda najtežji tekmec, lažje je biti košarkar, pravi Petrov. "Kot trener moraš misliti na sto stvari, kot igralec pa moraš upoštevati le nekaj trenerjevih navodil. Kot igralec se nehaš obremenjevati in razmišljati, ko prideš na igrišče," pojasnjuje.

Krka je Zvezdo do zdaj premagala petkrat, nazadnje pred štirimi leti. "Ko nisi favorit, se pravi, ko imaš pred sabo tako kakovostno ekipo, kot je Zvezda, ni nobenega pritiska. Mi moramo le pokazati, iz kakšnega testa smo, in iti sproščeno na tekmo," pravi novomeški trener. Obračun Krke in Crvene zvezde bo na sporedu danes ob 18. uri, takoj za tem pa bo v prenosu na Planet 2 še tekma med Zadrom in Petrol Olimpijo, ki bo prav tako kot Krka lovila peto zmago v tej sezoni.