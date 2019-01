Olimpija klonila po podaljšku, Krka brez vsakršne možnosti

Crvena zvezda je na tekmi 13. kroga že v prvi četrtini pokazala, zakaj v tej sezoni še ne pozna poraza. Prvih deset minut so beograjski košarkarji dobili z 22:13, prednost pa je v nadaljevanju le še naraščala. Srbska ekipa je v zadnjem delu srečanja povedla tudi z več kot 30 točkami prednosti, semafor pa je ob koncu pokazal rezultat 96:66 v korist Crvene zveze, ki je tako dosegla še 14. zmago. Krka s štirimi zmagami ostaja na dnu lestvice.

Pri domači ekipi je bil s 13 točkami najučinkovitejši kapetan Jure Balažić, soimenjak Lalić je dosegel točko manj. Pri Zvezdi je 20 točk dosegel Marko Kešelj.

Krka : Crvena zvezda, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Olimpija je pri Zadru začela dobro, nato pa po vodstvu 9:7 popustila, gostitelji so z delnim izidom 9:0 ušli in po prvi četrtini vodili za +4 (20:16). Hrvati so večino drugega dela držali vodstvo, zmaji so ob koncu povedli za točko, a na odmor odšli z dvema točkama zaostanka.

Foto: ABA liga

Ljubljančani so v drugem polčasu zaspali, prvi koš dosegli šele po štirih minutah, Zadar pa jim je ušel na +11. A sledilo je boljše nadaljevanje zeleno-belega tabora, ki je nasprotnike skoraj ujel (53:52), v zadnjo četrtino pa krenil s tremi točkami zaostanka, ujel Hrvate in povedel (66:64). Olimpija je še dobre pol minute pred iztekom 40 minut vodila s 75:71, a so domači izsilili podaljšek.

V podaljšku so domači hitro povedli in tekmo brez večjih težav obrnili v svojo korist. Olimpija je izgubila kar 19 žog. Na koncu so slavili s 84:80. Pri Ljubljančanih je bil z 18 točkami najučinkovitejši Miha Lapornik, Aleksandar Lazić je dosegel točko manj. Pri Zadru je bil z 21 točkami prvi strelec Mario Little.

Lestvica

Preberite še: