Pri Olimpiji déjà vu

Vzdušje v Stožicah na tekmi med Petrol Olimpijo in Partizanom je bilo pravo košarkarsko, ampak so ga v večini naredili navijači Partizana, ki so se zbrali v velikem številu.

In na koncu dočakali zmago svojih ljubljencev. Košarkarji Olimpije so pokazali čvrsto igro, vendar ob koncu tekme spet pokleknili. Prehitro so se odločali za mete za tri točke, potem ko so lovili zaostanek treh točk. Nekdaj tudi iz prevelike razdalje, kar so Beograjčani s pridom izkoristili. "Ni bil dogovor, da se v zaključku mečejo le trojke. Želeli smo doseči čim lažji koš. Težava je bila, ker so imeli gostje visoke košarkarje in so nenehno prevzemali. Dobro so odigrali v obrambi. Ni nam uspelo najti kolektivne rešitve. Fantom sem dejal, da jim nimam kaj zameriti. Partizan je tekmo dobil zaradi napadalnega skoka. Po mojem je to prelomilo tekmo. Nekaj sistemskih napak smo naredili še v obrambi …," je razlagal trener Olimpije Saša Nikitović.

Lapornik se vrača

Za njegovo ekipo je to tretji poraz v zadnjih štirih tekmah v ligi ABA, skupno že deveti v 13 tekmah. Ljubljančani ostajajo na repu razpredelnice regionalnega tekmovanja.

Trener Saša Nikitović poudaril, da fantom nima kaj zameriti. Foto: Vid Ponikvar

Že na naslednji tekmi lige ABA naj bi se vrnil Miha Lapornik, ki je imel težave s kolkom. Tokrat je zobe stisnil mladi Luka Šamanić, ki se zadnji sedem dni bori z virozo. Srbski strokovnjak upa, da se bo razmerje zmag in porazov z vstopom v novo leto spremenilo.

Nikolić nedotakljiv

Zato pa je bil vesel italijanski strokovnjak na klopi Partizana Andrea Trinchieri, ki je po zmagi v srbščini razlagal zbranim novinarjem: "Pričakoval sem takšno tekmo. Težka je bila. Za nas je zmaga pomembna. Partizan že več let ni zmagal v Stožicah. Na trenutke smo igrali v obrambi solidno, prav tako v napadu. Na koncu smo si zaslužili zmago."

Na novinarsko vprašanje, ali morda ni zadovoljen z učinkom slovenskega košarkarja Alekseja Nikolića, potem ko je pripeljal novega organizatorja igre (Alex Renfroe), pa je odgovoril: "Če ne bi bil zadovoljen, bi igral tri minute. Moštvo sem okrepil. Pagea sem dal stran od žoge, ker je dober strelec. Presrečen sem, da imam Alija. On je nedotakljiv. Smo pa potrebovali izkušenega košarkarja."