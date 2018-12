Nerodna komunikacija, težav ni

Aleksej Nikolić je skupaj s soigralci Partizana v soboto dosegel pomembno zmago na gostovanju v Stožicah in se približal mestom, ki peljejo v izločilne boje lige ABA. Od polfinalne vstopnice ga zdaj loči le še zmaga.

"Tekma je bila težka za oboje. V obrambi smo bili trdi. Relativno malo košev je bilo. Na koncu je odločala zbranost. Obranili smo nekaj napadov, dobili skok in tekmo pripeljali sebi v prid," je razloge za uspeh iskal Nikolić, ki je za zmago z 72:66 prispeval osem točk in dve asistenci.

Dobro gre Partizanu v eurocupu, ki velja za drugo najmočnejše klubsko tekmovanje v Evropi. V izjemno razburljivem zaključku uvodnega dela se je uvrstil med 16 najboljših ekip: "V klubu z velikim optimizmom gledajo na vse skupaj. Malce presenetljivo, ampak zasluženo smo si izborili mesto med 16. Navijači so z nami v dobrem in slabem. Vzdušje je pozitivno. Pomembno je, da gremo iz dneva v dan in postajamo boljši."

"Spraševal sem, ali so kakšna trenja v določenih predelih Beograda"

Foto: Vid Ponikvar A ni imel pretiranih težav, ko se je poleti preselil v Beograd. Okolica mu je namreč poznana, saj je podoben zrak dihal že v Sarajevu, kamor se je odpravil kot zelo mlad in igral za Spars: "Kultura mi je znana že od prej. Prehod iz manjšega Bamberga v Beograd je bil morda malce težak, vendar sem se hitro navadil in znašel. Okolje poznam. Ni bilo večjih težav. Dobro se počutim."

Ker v srbskem glavnem mestu obstaja rivalstvo med Partizanom in Crveno zvezdo, se je nekoliko pozanimal, ali so kakšni deli mesta nevarnejši: "Spraševal sem, ali so kakšna trenja v določenih predelih. Dejali so mi, da je nekje več navijačev Partizana, drugje Crvene zvezde. Na splošno ni večjih težav. Ne nazadnje je to le šport. Vsak navija za svojega in tako je tudi prav."

Njegov trener je od novembra naprej italijanski strokovnjak Andrea Trinchieri, ki obvlada srbski jezik. Skupaj sta sodelovala že v Brose Bambergu v Nemčiji. Kot pravi Nikolić, imata dober odnos: "Dobrodošlo je, ker poznam njegov sistem. Najlažje mi je bilo, ker je prišel. Vesel sem bil njegovega prihoda. Pogovorila sva se in si dejala, da si bova pomagala."

Luka Dončić tema pogovorov v Beogradu

Foto: Vid Ponikvar Slovenski košarkar nekoliko bolje igra v evropskem tekmovanju kot v ligi ABA, vsaj kar se strelskega učinka tiče. "Mislim, da je moja sezona v valovih. Odigram dobro, potem malce slabše. Ne obremenjujem se preveč s tem. Bolj ali manj gledam, da čim več zmagujemo in da igram. Na vsaki tekmi dam vse od sebe. Kakšen je izkupiček, je v moji kontroli, vendar se s tem ne obremnjujem."

V Srbiji so zaljubljeni v košarko, navdušeni pa so tudi nad slovenskim igralcem Luko Dončićem. Pred leti so si želeli, da bi zaigral celo za njihovo izbrano vrsto. In Luka je večkrat tema pogovorov v slačilnici Partizana: "Nisem edini, ki rečem, da igra neverjetno. Vesel sem, da se je lepo znašel. Vsem dokazuje, da bi moral biti prvi izbor. Najbolj pomembno je, da igra in da mu v klubu maksimalno zaupajo. Tudi sam se počuti vse bolj domače. V Beogradu se pogovarjamo o njem. Ko ima noro tekmo, so vsi navdušeni."

Skupaj z Dončićem sta osvojila zlato medaljo na lanskem evropskem prvenstvu. Jasno je, da ju ne bomo videli na delu na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, saj se Slovenija nanj ne bo uvrstila. Dončić v kvalifikacijah ni odigral nobene tekme, Nikolić pa je izpustil vse tekme drugega dela. In zaradi tega se je njegovo ime pojavilo na tapeti. Selektor Rado Trifunović ni bil ravnodušen, ko ni mogel računati na njegove usluge.

Reprezentanca? "Vse je v redu. Nobenih težav ni."

Foto: Vid Ponikvar "Vemo, da smo v septembrskem oknu od njiju (od Nikolića in Žana Marka Šiška, op. a.) dobili odpovedi pet pred dvanajsto. Z obema sem se pogovarjal. Z Nikolićem sem bil skupaj na kosilu, s Šiškom sva se pogovarjala po telefonu. Reprezentanca ne sme biti zamerljiva. A težo in avtoriteto reprezentanca mora imeti. Odločil sem se, da ju ne bom uvrstil na seznam. Ali je to kazen, si lahko vsak razlaga po svoje. Prav je, da mora imeti reprezentanca težo. Obema je jasno, kar sem jima povedal. Vse sem jima razložil. Z obema sem igral z odprtimi kartami. Če gre za poškodbo, je drugače. Če dobiš obvestilo pet pred dvanajsto, pa ni dobro. Kot selektor si ne želim, da se dogaja stvar, kot se je z Benom Udrihom. Ne želim tega, zato sem se z njima osebno pogovarjal," je pred zadnjima kvalifikacijskima tekmama govoril Trifunović.

In kaj na vse to pravil Nikolić? "Vse je v redu. Nobenih težav ni. Vedno bom prišel igrat za reprezentanco. Malce je bila nerodna komunikacija, a težav ni."