Imenitno božično darilo navijačem: Krka premagala Omićevo Budućnost

Krka je v Novem mestu na tekmi 12. kroga lige ABA pripravila manjšo senzacijo in na kolena spravila podgoriško Budućnost Alena Omića. Košarkarji Petrol Olimpije so v nedeljo izgubili pri Mornarju v Črni gori. V soboto je Crvena zvezda vknjižila 12. zmago in ostala neporažena, zmag so se veselili tudi člani Cedevite in Mega Bemax.

Krka je prišla šele do četrte zmage v sezoni in ob osmih porazih še vedno domuje na dnu prvenstvene lestvice, a skalp branilca naslova Budućnosti Alena Omića je vseeno lepo božično darilo za novomeške navijače.

Luka Lapornik je k zmagi domačih z 69:64 prispeval 12 točk, 11 jih je dodal Dalibor Đapa, po 10 še Tim Osolnik in Jure Blažič ... Pri Budućnosti je Alen Omić dosegel štiri točke in imel še tri skoke in asistenco. Ekipa iz Podgorice je kljub porazu spet tretja na lestvici lige.

When everything is going your way, even such buzzer-beaters aren't impossible!



Olimpija je še minuto in 21 sekund do konca v Črni gori vodila s 75:74, nato pa v zaključku tekme zgrešila proti met, dva meta za tri in enega za dve točki, medtem ko so košarkarji Mornarja na drugi strani zadevali kot za stavo in prišli do zmage. Olimpija tako tudi po 12 tekmi v jadranski ligi ostaja pri štirih zmagah in pri dnu lestvice.

Liga ABA, 12. krog:

Lestvica:

