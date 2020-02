Edo Murić junak Olimpijine zmage v pokalni srhljivki s Krko #video

V finalu pokala Spar se bodo spopadli košarkarji Kopra Primorske in Cedevite Olimpije. Prvi, branilci naslova, so v prvem polfinalu na Kodeljevem z 80:72 premagali Helios Suns, obračun za drugo finalno vstopnico med Cedevito Olimpijo in Krko pa je bil prava srhljivka, ki jo je šele po podaljšku s točko razlike (93:92) dobila ljubljanska ekipa. Junak tekme je bil Edo Murić, ki je v zadnji sekundi zadel odločilno trojko.

Cedeviti Olimpiji je grozil izpad že po rednem delu tekme, a je Filip Krušlin s trojko izsilil podaljšek. Tudi v tem je bila Krka že na pragu finala, pa ji je s trojko veselje pokvaril Edo Murić. Ta je bil z 29 točkami prvi strelec tekme, 15 jih je k zmago dodal Codi Tyree Miller-Mc Intyre, 14 pa Jaka Blažič. Najboljši strelec Krke je bil Jure Balažič, ki je dosegel 23 točk. Ivan Ramljak jih je prispeval 18.

Murić vesel, da je bila sreča na njihovi strani

"Bila je težka tekma. Krka je celo tekmo igrala s petimi ostrostrelci. Igrali so pick'n'roll in dobro napadali pod košem. Če si zamudil, so skoraj vsi zadevali. Mi se še lovimo in nekatere stvari v naši igri še morajo priti na svoje mesto. Sami veste, koliko tekem smo izgubili v zadnji sekundi in nismo imeli sreče. Hvala bogu, da smo tudi mi eno tekmo zmagali na tak način. Upam, da jutri znova stopimo skupaj in dvignemo prvo lovoriko v tej sezoni," je po srečanju dejal junak Ljubljančanov Edo Murić.

"Čestitki Olimpiji za zmago in srečno v finalu. Mislim, da bi si danes tudi mi zaslužili zmago. Sem razočaran, a ne zaradi zaključka v podaljšku, temveč zaradi končnice rednega dela, saj smo prelahko zapravili šest točk prednosti, ko smo Olimpiji dovolili dve trojki, čeprav smo se dogovorili drugače. Veliko pohval tudi mojim fantom in navijačem," pa je po porazu razmišljal trener Krke Vladimir Anzulović.

Pokalno lovoriko brani Koper Primorska, ki bo še tretjič zapored zaigrala v finalu. Najbolj razpoložen na parketu je bil Aleksandar Lazić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Brez večje drame med Koprčani in Domžalčani

Koprčani so vodili praktično celo tekmo, ob polčasu so vodili za 14, pred zadnjo četrtino pa za skoraj 20 (65:46). Helios se je v zadnjem delu nekoliko približal, na koncu so Primorci slavili z 80:72. Najbolj razpoložen je bil Aleksandar Lazić, ki je v statistiko vpisal dvojni dvojček (23 točk, 14 skokov). Za kolektiv z Obale je to tretji zaporedni finale pokalnega tekmovanja in priložnost, da tretjič zapored osvojijo pokalno lovoriko.

''Danes bi predvsem v obrambi lahko odigrali veliko boljše, saj smo naredili preveč nepotrebnih napak. A na koncu šteje le zmaga in uvrstitev v finale. Sedaj se moramo dobro spočiti in čim boljše pripraviti na finale ter prikazati dobro igro," je po zmagi povedal kapetan Alen Hodžić, kapetan poražencev Blaž Mahkovic pa je dejal: ''Tekmo smo želeli začeti z veliko energije in to nam je dobro uspelo. Nato nam je popustila zbranost, nekoliko se je poznala tudi utrujenost, kar je Koper Primorska izkoristila in povsem zasluženo zmagala.''

Pokal Spar, polfinale:

