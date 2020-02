Vsi se zavedajo specifičnosti

Legendarna dvorana na Kodeljevem bo spet del slovenske košarkarske elite. V soboto in nedeljo bodo v njej potekali zaključni boji pokala Spar, v igri za laskavo lovoriko pa so še Koper Primorska, ki brani naslov, Helios Suns, Krka in Cedevita Olimpija. Trenerji želijo popeljati svoje ekipe na vrh, vendar izpostavljajo specifiko tekmovanja.

Četrtič v zgodovini bo dvorana na Kodeljevem gostila zaključne boje pokalnega tekmovanja, vendar med kandidati za naslov ni domačega Slovana, ki je daleč od prvoligaške konkurence.

Od četverice, ki bodo danes odigrali najprej polfinalne dvoboje, ima Cedevita Olimpija največ pokalnih naslovov. Vsega skupaj je ljubljanski klub osvojil deset tovrstnih lovorik, vendar nobene še pod zdajšnjim imenom, ki je v veljavo stopilo v tej sezoni.

Finalni turnir pokala Spar Sobota, 15. februar 2020

15.30, Koper Primorska – Helios Suns

18.30, Cedevita Olimpija – Krka Nedelja, 16. februar 2020

18.45, finale

"Osredotočeni bomo morali biti in energetsko pravi"

Jurica Golemac je z Olimpijo kot igralec trikrat osvojil pokal. Mu bo to uspelo še kot trenerju? V preteklih dveh sezonah mu je to uspelo na klopi Koper Primorske. Foto: Vid Ponikvar V zadnjih dveh letih je Olimpijo v polfinalu pod taktirko Jurice Golemca zaustavila Koper Primorska. Za letošnjo sezono je imel v načrtu, da bi se s koprskim klubom še tretjič zapored povzpel na vrh, vendar so pri aktualnih prvakih finančne težave botrovale, da je prišlo do kadrovskega osipa. Golemac zdaj sedi na Olimpijini klopi, s katero je že kot igralec trikrat osvojil slovenski pokal.

V polfinalu mu bo nasproti stal Vladimir Anzulović, ki poveljuje Krki. Novomeščani so naslednji v nizu z največ pokalnimi naslovi, in sicer tremi.

"Krka ima svojo kakovost. Njena igra je specifična. Igrajo brez pravega centra, zelo hitro. Preprečiti moramo njihov tek. Prepričan sem, če bomo osredotočeni in energetsko ter fizično pravi, da lahko zmagamo," pred polfinalom pravi Golemac.

"Pravico imamo upati"

Trener Krke Vladimir Anzulović prepušča vlogo favorita Olimpiji, a se zaveda, da so v pokalnih tekmovanjih presenečenja možna. Foto: Vid Ponikvar Ker ima Olimpija preveč tujcev, še ni jasno, katerega bo pustil na tribuni. Jasno je, da Mike Zirbes ne bo igral, saj ima v pogodbi napisano, da ekipi pomaga le na tekmah lige ABA. Andrija Stipanović na četrtfinalnih obračunih proti Šenčurju ni dobil priložnosti, po enkrat pa sta igrala izkušeni Marko Simonović in novinec Dominic Artis.

Pri Krki imajo drugačne težave. Brez pravega treninga se je po poškodbi vrnil Glenn Cosey, zagotovo pa bo še manjkal Paolo Marinelli. "Zavedamo se, da je Olimpija po kakovosti pred nami. Močna je na vseh pozicijah. A je to le ena tekma in iskali bomo priložnost. Pokazali smo, da lahko igramo proti tako kakovostnim zasedbam. Pokalno tekmovanje je in pravico imamo upati. Fantje bodo morali pokazati maksimalen pristop, da bomo lahko odgovorili na kakovost Olimpije. Če nam to uspe, kar ne bo lahko, se lahko nadejamo uspeha," poudarja Anzulović.

Domžalčani so nagrado že dobili, a se ne bodo zaustavljali

Dejan Jakar poudarja, da bodo košarkarji Helios Suns lahko zaigrali povsem sproščeno. Foto: Vid Ponikvar Drugi par bosta sestavljala Koper Primorska in Helios Suns. Tudi Domžalčani so že bili pokalni prvaki. V sezoni 2006/07 so na krilih najboljšega igralca turnirja Roberta Trohe premagali Olimpijo, do uspeha pa so prišli prav v dvorani na Kodeljevem.

"Proti Primorcem smo dvakrat že igrali, sicer v drugačni zasedbi. Zame so še vedno absolutni favoriti. Gremo maksimalno angažirano in brez bele zastave. V tekmo gremo lahko sproščeno. Naša nagrada je že uvrstitev na ta turnir. A je le ena tekma in presenečenja so možna. Naredili bomo vse, da ga uspemo pripraviti. Igralcem zaupam in verjamem v njih," pred polfinalom razmišlja trener Helios Suns Dejan Jakara.

Aktualni prvaki z vse manjšim jedrom, a močnejšim

Andrej Žaklej bo zahteval agresivno igro. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri Koper Primorski presenečajo glede na težave, ki so jih imeli v tej sezoni, potem ko so klub zapustili nosilci igre. Trener Andrej Žakelj od košarkarjev, ki jih ima na razpolago, zahteva maksimalno agresivnost v obrambi in nič drugače ne bo proti Heliosu. Težave s kolenom ima Američan Sterling Gibbs, zato je njegov nastop pod vprašajem. Na delu morda ne bomo videli niti Luke Vončine, ki ima prav tako težave, s treningi pa bo začel prav danes.

"Helios igra konstantno. Ima tri, štiri posameznike, ki lahko dosežejo 20 ali več točk. Poudarek bo, da jim omejimo učinek. Kot ekipa so zelo dobri. Naše jedro je res vse manjše, a je vse bolj močno. Cilj je zmagati in se uvrstiti v finale. Naredili bomo vse, da zmagamo. Gremo na glavo," pa je pred polfinalom dejal Žakelj.