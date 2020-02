Primorci prek Ljubljančanov do tretje zaporedne pokalne lovorike

Košarkarji Kopra Primorske so zmagovalci pokala Spar. V finalu so premagali Cedevito Olimpijo.

Košarkarji Kopra Primorske so zmagovalci pokala Spar. V finalu so premagali Cedevito Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košarkarji Kopra Primorske so v finalu pokala Spar s 93:84 premagali Cedevito Olimpijo in še tretjič zapored postali pokalni prvaki. Za Primorce je to druga lovorika sezone, septembra so osvojili tudi superpokal.

Srečanje so bolje odprli Ljubljančani, ki so po slabih štirih minutah prišli do vodstva s 14:8, a Primorci so se z delnim izidom 9:0 vrnili. Ekipi sta se nato izmenjevali v tesnem vodstvu, Cedevita Olimpija si je ob koncu prve četrtine priigrala pet točk prednosti, v prvih desetih minutah jih je dosegla kar 32.

Drugi del so s 23:14 dobili člani Kopra Primorske, ki so se na odmor odpravili z majhno prednostjo (50:46). To so držali tudi v nadaljevanju in se v zadnjo četrtino odpravili s +6 (69:63). Olimpija je v drugem in tretjem delu dosegla manj točk (31) kot v prvih desetih minutah igre. Primorska je prednost ohranila vse do konca in se razveselila tretje zaporedne pokalne lovorike.

Lazić MVP, Barič najboljši strelec zmagovalcev

Nejc Barič je bil z 22 točkami najboljši strelec zmagovalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Strelsko najbolj razpoložen košarkar zmagovalcev je bil Nejc Barič, v statistiko je vpisal 22 točk in dodal sedem skokov. Kapetan Alen Hodžić je dosegel 15 točk, pod 14 sta se podpisala Sterling Dupree Gibbs in Žiga Dimec, medtem ko je Aleksandar Lazić tekmo končal z dvojnim dvojčkom (10 točk, 10 skokov). Slednji je bil izbran za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja.

Najboljši strelec obračuna je bil sicer Olimpijin kapetan Jaka Blažič. Gorenjec se je ustavil pri 33 točkah, Filip Krušlin jih je ob porazu dodal 15, Codi Tyree Miller-Mc Intyre pa 13.

Pokal Spar, finale Koper Primorska : Cedevita Olimpija 93:84 (69:63, 50:46, 27:32)

Barič 22, Hodžić 15, Dimec, Gibbs oba po 14; Blažič 33, Krušlin 15, McIntyre 13

