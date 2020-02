Primorci po turbulentnem obdobju suvereno na vrh: Iz dneva v dan "ščijemo" kri

Alen Hodžić je kot kapetan dvignil pokal najboljšega v pokalu visoko v zrak in izpostavil, kako težko je bilo po turbolentnem obdobju, ki so ga v klubu preživljali.

Alen Hodžić je kot kapetan dvignil pokal najboljšega v pokalu visoko v zrak in izpostavil, kako težko je bilo po turbolentnem obdobju, ki so ga v klubu preživljali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko smo decembra pri Koper Primorski poročali o finančnih težavah in so nosilci igre, vključno s trenerjem Jurico Golemcem, zapustili klub, si verjetno nihče ni mislil, da bodo osvojili slovenski pokal. In so ga povsem zasluženo, potem ko so v finalu s 93:84 premagali Cedevito Olimpijo in prišli do tretje zaporedne pokalne lovorike.

V luči All-Star vikenda v ligi NBA so bili strelsko navdahnjeni tudi košarkarji Kopra Primorske in Cedevite Olimpije v finalu slovenskega pokala. Zlasti v prvem polčasu. Primorci, ki so branili pokalno lovoriko, so v prvi četrtini dosegli kar šest trojk, a niso imeli ob koncu le-te prednosti. Po zaslugi Jake Blažiča, ki je v uvodnih 10 minutah dosegel 16 točk, je Olimpija vodila z 32:27.

Oboji so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa približno polovično učinkoviti pri metih z razdalje 6,75 metra, nobena od ekip pa si ni priigrala bistvenega naskoka. Olimpija je dvakrat vodila s šestimi točkami razlike (14:8 in 35:29), Primorci pa so povsem ob zaključku z dvema trojkama kapetana Alena Hodžića pobegnili na 50:45.

Odhodi so nas še bolj povezali

Tekma je imela poseben pomen tudi za oba trenerja. Jurica Golemac je sezono začel v Kopru, ob finančnih težavah pa se je preselil v Ljubljano. Njegov tedanji pomočnik Andrej Žakelj je imel veliko željo preskočiti bivšega šefa na trenerski klopi primorskega kluba. "To obdobje nas je le še bolj povezalo te, ki smo ostali," je razlagal kapetan Hodžić.

Koprčani so bili še naprej vroči pri trojkah. Po dveh novih so vodili s 56:46. Olimpiji se je ponavljala zgodba iz polfinala, ko jim je Krka natresla kar petnajst trojk. Primorci so bili ob koncu tretje četrtine le eno oddaljeni od te številke (na koncu so se lahko pohvlaili s šestnajstimi). Po štiri sta jih prispevala Nejc Barič in Marko Luković, ki sta bila ob Hodžiću in Aleksandru Laziću - najkoristnejši košarkar finalnega turnirja - tudi najbolj razpoložena. Prav vsi štirje so pred zadnjo četrtino, v katero so vstopili s prednostjo šestih točk (69:63), presegli mejo desetih točk, največ pa jih je imel na svojem računu Barič (17).

"Iz dneva v dan 'ščijemo' kri. Dihamo drug za drugega in to je prineslo do rezultata."

Košarkarji Olimpije so imeli obilico težav z agresivno obrambo, ki je zaščitni znak Koprčanov. Težko so organizirali napade in izgubili 16 žog. Zato pa je odlično vodil svoje moštvo 22-letni Barič, ki je v zadnjem obdobju zaživel v dresu Kopra Primorska, potem ko je bil pred tem v senci Žana Marka Šiška. Tudi v finalu je bil izjemno razpoložen. Pohvalil se je z sedmimi asistencami, povrhu vsega pa bil z 22 točkami najboljši košarkar svojega moštva – največ jih je na tekmi dosegel Blažič (33).

Ker pri Olimpiji ni bilo prave ideje, so vse težje prihajali do koša, Koprčanom pa so se v dvorani na Kodeljevem vse bolj razpirala krila. Iz minute v minuto so se približevali tretji zaporedni pokalni lovoriki. In z navijači, ki so pripotovali v Ljubljano, so se veselili novega uspeha, ki ga decembra ob vseh finančnih težavah in dejstvu, da so klub zapuščali nosilci igre, vključno s trenerjem Golemcom, ni pričakoval praktično nihče.

"Brez besed sem. Kapo dol vsem fantom. Iz dneva v dan ščijemo kri. Dihamo drug za drugega in to je prineslo do rezultata. Presrečen sem," je po dvigu pokala dejal Hodžić.

Razumljivo je bilo v vrstah Olimpije prisotno razočaranje, trener Golemac pa je poraz pospremil s temi besedami: "Odločila je ekipa, ki je dlje časa skupaj. Igrajo bolj ekipno košarko, z več samozavesti. Nismo bili dovolj agresivni. Nismo bili dovolj agresivni. Razočaranje je, saj želiš zmagati. A sem realen človek. Zavedam se problema. To je šport. Vedno greš naprej, ko zmagaš in izgubiš. Moramo trenirati, analizirati in biti boljši."