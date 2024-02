Cedevita Olimpija ali Krka?

Cedevita Olimpija bo sedemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 23. naslov, Krka pa ima za seboj osem finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur. Ljubljančani so zmagali na zadnjih dveh zaključnih turnirjih pokala Spar, nazadnje pa so finalno tekmo v vseh tekmovanjih na domačih parketih izgubili pred pandemijo koronavirusa. Prav v finalu pokala Spar in to na Kodeljevem 2020 so izgubili s Koper Primorsko.

To bo šesti finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji, prvi po 2017, ko je v Domžalah zmagala Union Olimpija. Štirikrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka. Cedevita Olimpija ima priložnost za osmo zaporedno lovoriko na domačih parketih, drugo v tej sezoni po superpokalu, ki ga je osvojila septembra.

Pokal Spar, finale

Petek, 16. februar: