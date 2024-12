Ljubljanski dvoboj Cedeviti Olimpiji, druga tekma v Novem mestu

Na sporedu sta uvodni četrtfinalni tekmi košarkarskega pokala Spar. V Hali Tivoli je obračun ljubljanskih moštev, Ilirije in Cedevite Olimpije z 80:97 pripadel slednji. Na Dolenjskem se bosta pomerili še ekipi Krke in Kansai Helios Domžal. Košarkarje nato čakajo še povratna srečanja.

Cedevita Olimpija je do visoke prednosti pred povratnim srečanjem prišla v drugi polovici tekme. Čeprav so tokrat oranžni zmaji po prvi četrtini vodili za osem, je na glavni odmor s prednostjo odšla celo Ilirija. V nadaljevanju so gostje nato upravičili vlogo favorita in zasluženo slavili. S kar 27 točkami je pri Iliriji blestel reprezentant Mark Padjen, pri Olimpiji pa se je strelsko najbolj izkazal DeVante Jones z 20 točkami, 18 sta jih dodala še Aleksej Nikolić in Rok Radović.

Foto: Aleš Fevžer

V preostalih dveh obračunih četrtfinala si bodo nasproti stali košarkarji Hidrie in Triglav Kranja ter Hopsov in Šentjurja.

Pokal Spar, četrtfinale:

Četrtek, 26. december:

Sreda, 8. januar:

Sreda, 15. januar:

Povratne tekme:

Torek, 14. januar:

Torek, 28. januar:

Sreda, 5. februar:

Ponedeljek, 10. februar: