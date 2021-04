Po Dončiću se je oglasil še Dallasov šef: To je ogromna napaka

Po porazu proti Philadelphii se je slovenski košarkar Luka Dončić dotaknil formata rednega dela lige NBA, ki je tudi v letošnji sezoni spremenjen. V končnico se neposredno uvrsti šest in ne osem ekip, kot je bilo to v preteklosti v navadi. Moštva od sedmega do desetega mesta bodo namreč odigrala dodatne kvalifikacije. In to je zbodlo slovenskega zvezdnika, zdaj pa je javno nestrinjanje s tem manevrom izrazil tudi lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban.

Če bi se sezona končala zdaj, Dallas Mavericks ne bi imeli zagotovljene končnice, pa čeprav zasedajo sedmo mesto na zahodni konferenci in imajo v celotni ligi enajsti najboljši izkupiček. V preteklosti si je v sezonah z 82 tekmami po osem ekip z vsake konference zagotovilo mesto v izločilnih bojih.

Lani so zaradi prekinitve sezone, ki je bila posledica epidemije covid-19, nekoliko spremenili format. Vendarle je bilo specifično leto in ekipe so sezono zaključile v balončku v Orlandu. Tako si je šest ekip zagotovilo neposredno mesto v končnici, moštva od sedmega do desetega mesta pa so odigrala dodatne kvalifikacije. Zmagovalcu dvoboja sedme in osme ekipe so se nemudoma odprla vrata končnice, poraženec pa je imel še eno priložnost. Pomeril se je namreč z zmagovalcem tekme med deveto in deseto ekipo.

Najprej Dončić ...

Ker se je ta sezona začela pozneje, ob koncu preteklega leta, imajo ekipe na koledarju "le" 72 tekem, vendar je ritem zelo zgoščen. Vstop v končnico pa bo identičen kot lani, kar je pri številnih dvignilo veliko prahu.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Ker se zaključek rednega dela nezadržno približuje, je v klubih, ki se sukajo okoli teh mest, več govora o tej temi. Luka Dončić je v torek jasno povedal, kaj si misli o tem: "Ne razumem ideje dodatnih kvalifikacij. Igramo 72 tekem, da se uvrstimo v končnico, nato morda izgubiš dve tekmi zapored in si brez končnice. Ne vidim smisla."

... nato še Cuban

Zdaj se je oglasil še lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban: "To je ogromna napaka. S tovrstnim scenarijem se stres podvoji. Že tako je urnik strnjen. Namesto da bi se ekipa ob zaključku rednega dela, ko bi bila slika že bolj jasna o tem, ali si je zagotovila mesto v končnici ali ne, odpočila, se mora na vsaki tekmi boriti, kot da gre za obračun v izločilnih bojih."

"Celotno sezono garaš, da bi imel v končnici dobro izhodišče, pa moraš kljub vsemu na koncu še igrati, da sploh prideš v izločilne boje. Nihče ne želi biti na mestih, ki vodijo v dodatne kvalifikacije," pa je izpostavil Dončićev soigralec Dorian Finney-Smith.

Dallas za šestim mestom, ki zagotavlja neposredno vozovnico za končnico, zaostaja dve zmagi. V resnici pa tri, saj ima šesti Portland boljši medsebojni izkupiček − zmagal je namreč na dveh tekmah od treh.