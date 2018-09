Petrov s preverjenim igralskim kadrom nad jadranske velikane

Košarkarski klub Krka je trenutno na pripravah v srbskem Zlatiboru, kjer so Novomeščani odigrali tudi nekaj pripravljalnih tekem. Za četo Simona Petrova je bila prejšnja sezona po slabšem začetku skoraj sanjska. Košarkarji Krke so osvojili naslov prvakov druge lige ABA, potem ko so v finalu ugnali Sixt Primorsko, v državnem prvenstvu pa so po napetem boju morali priznati premoč Petrol Olimpiji in osvojili drugo mesto.

Krka je v prejšnji sezoni osvojila drugo ligo ABA. Foto: ABA liga

V novi sezoni bodo stavili na preverjene igralce

Krka pred začetkom nove sezone ni napravila veliko sprememb v igralskem kadru. Klub so pred začetkom sezone zapustili trije košarkarji, med drugim tudi zlata slovenska reprezentanta Saša Zagorac in Žiga Dimec, novega delodajalca pa si je našel tudi Novomeščan Maj Kovačević. So se pa v klub iz dolenjske prestolnice vrnili Jure Lalić, Jure Balažič in Luka Lapornik.

Ekipa Krke pred začetkom nove sezone: Branilci: Martin Jančar Jarc, Paolo Marinelli, Tim Osolnik, Domen Bratož, Luka Lapornik Krila: Miha Škedelj, Marko Jošilo Krilni centri: Jakov Stipaničev, Dino Cinac, Dalibor Đapa, Jure Balažič Centra: Žiga Fifolt, Jure Lalić Odšli: Saša Zagorac (brez kluba), Žiga Dimec (Medi Bayreuth), Maj Kovačević (Split) Prišli: Jure Lalić, Luka Lapornik, Jure Balažič

S sestavo ekipe je zelo zadovoljen strateg zeleno-belih Simon Petrov, ki je z moštvom trenutno v Srbiji. "Zdaj je ekipa popolna. V klub so se vrnili trije izkušeni igralci, s katerimi ni veliko dela in so se že uspešno vključili v ekipo. Smo na pravi poti. Velika prednost je, da ti košarkarji že poznajo okolje, vedo, kam so prišli in kakšen klub je Krka. Najbolj pomembno pa je, da so izkušeni in odlični košarkarji. Te okrepitve so bile prav to, kar smo si pred začetkom nove sezone zadali," je s kadrovanjem kluba zadovoljen Petrov.

Dalibor Đapa bo v naslednji sezoni nastopal s slovenskim potnim listom. Foto: ABA liga Na prvih pripravljalnih tekmah Krke ni nastopil Dalibor Đapa, ki sicer z ekipo trenira že od prvega dne priprav. "Đapa je v klubu, obravnavam ga kot člana ekipe. Čakamo le še, da se konča njegov primer pridobivanja slovenskega potnega lista. Kar se mene tiče, je že pravi član ekipe, tako pa bo lahko nastopil kot Slovenec za Krko," je o statusu 33-letnega košarkarja povedal trener novomeške ekipe.

Jedro ekipe ostalo enako

Ogrodje moštva aktualnih prvakov druge lige ABA je po koncu lanske sezone in pred začetkom nove ostalo v večini enako. Za razliko od Krke sta ekipi Sixt Primorske in Petrol Olimpije veliko bolj premešali svoji ekipi.

"Če želi ekipa nekaj doseči, je logično, da se zadrži jedro ekipe. Nam je to uspelo in takoj se vidi, da je slika povsem drugačna, kot je bila lani povsem na začetku sezone. Tudi meni je veliko lažje delati. V vsakem primeru mislim, da je to neka prednost, saj se že takoj na začetku poznamo in se ne lovimo pri nekaterih osnovnih zadevah. Verjamem, da nam bo na račun tega že na začetku sezone uspelo presenetiti tudi katerega izmed evropskih velikanov," je pred začetkom nove sezone optimističen Krkin strateg.

Marko Jošilo bo tudi v tej sezoni eno izmed glavnih orožij Krke. Foto: Vid Ponikvar

Priložnost za mlajše košarkarje

Veliko priložnosti za igro želi Petrov tako kot v lanski sezoni ponuditi mlajšim igralcem. Od vseh mlajših košarkarjev Petrov pričakuje, da bodo pokazali še več kot v prejšnji sezoni. "Jakov Stipaničev, Martin Jančar Jarc in Miha Škedelj bodo spet del članske ekipe in bodo imeli v novi sezoni še višjo raven priložnosti za dokazovanje. Vsi trije lepo napredujejo," je z mlajšim pogonom ekipe zadovoljen 42-letni trener.

S poškodbami v moštvu Krke za zdaj nimajo večjih težav, manjše probleme imajo Tim Osolnik, Marko Jošilo in Đapa. "Jošilo je na prvi tekmi v Srbiji že nastopil, tudi Tim bo počasi pripravljen, čakamo še Đapo - verjamem, da je njegova poškodba že skoraj v celoti zaceljena," je o stanju svoje ekipe povedal nekdanji reprezentant na čelu podprvakov.

Krka bo sezono odprla proti evroligašu

Krka je priprave na novo sezono začela 7. avgusta, ko se je ekipa zbrala na zunanjih igriščih pred Športno dvorano Leona Štuklja. Z začetkom priprav je zadovoljen tudi strateg zeleno-belih. "Priprave potekajo po načrtu. Del pripravljalnega obdobja na novo sezono, ki smo ga preživeli v domačem Novem mestu, smo opravili uspešno. Zdaj smo v Zlatiboru, kjer smo začeli prve tekme. V tem ritmu bomo nadaljevali tudi naprej."

Krka bo ligo Nova KBM odprla tako, kot jo je zaključila - z obračunom proti Petrol Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Novomeški klub bo sezono v ligi ABA začel 30. septembra, ko bo Krka gostovala pri lanskem prvaku lige ABA, Budućnosti, ki bo letos nastopala tudi v Evroligi. V državnem prvenstvu bodo Novomeščani prvo tekmo odigrali 13. oktobra, ko bo v Športni dvorani Leona Štuklja gostovala Petrol Olimpija.

Doma v boj za prvaka

Krka si želi v novi sezoni postati stabilen član lige ABA, višje cilje pa ima v državnem prvenstvu. "Letos bi se vsaj v Sloveniji radi borili za prvaka, v ligi ABA pa bi bili veseli, če bi si čim prej zagotovili obstanek. Naš cilj je končati nekje na sredini lestvice ABA, jasno pa, da bomo šli v vsako tekmo na zmago in tako poskušali presenetiti tudi bolj priznane nasprotnike, ki rezultatsko kotirajo višje," je o pričakovanjih povedal Petrov.

Simon Petrov se s Krko po enem letu vrača v ligo ABA. Foto: Urban Urbanc/Sportida Sedemkratni državni prvak je tudi v prejšnji sezoni nastopal v dveh tekmovanjih. Novomeščani so lani nastopili v novoustanovljeni drugi ligi ABA in si že v prvi sezoni pokorili vso konkurenco. Letos se bo Krka po letu premora vrnila v elitno druščino ekip ABA.

Kot pravi Petrov, bodo morali letos igrati še veliko boljšo košarko kot lani, če bodo želeli biti uspešni. "Dejstvo je, da je druga liga ABA tekmovanje na nivoju, ampak glavna liga ABA je povsem druga zgodba. Ta pomeni visoko raven košarke, igrali bomo proti evroligaškim ekipam, kot je Budućnost, in Crveni zvezdi, ki je v Evroligi nastopala lani."

Odlična energija v ekipi

Pred začetkom sezone je trener Krke navdušen tudi nad delom in kemijo celotnega moštva. "Energija v ekipi je odlična. Deset dni v Srbiji pa je še ena odlična priložnost, da dobro delamo. Fantje so sicer malce utrujeni, a je to za priprave povsem normalno. Težko sicer komentiram formo ekipe, ker smo v obdobju priprav, ko so noge težke in ko priprave slonijo predvsem na fizični pripravi. Ne igramo še lepe košarke, se pa že kaže, kako naj bi bila ekipa videti in kakšna igra bo krasila fante."

Kljub uspešni prejšnji sezoni pa Petrov in ekipa pred začetkom novega košarkarskega leta ne čutijo nobenega posebnega pritiska. "Nekaj pritiska si damo sami, ker hočemo biti čim bolj uspešni. Vsi v moštvu imamo visoke cilje. Poleg tega čutimo pozitivno podporo navijačev še iz prejšnje sezone, prav tako imamo vso podporo uprave kluba. Novo mesto je pozitivno okolje za delo, navijače pa želimo letos nagraditi z našimi dobrimi igrami," je še sklenil trener Krke.