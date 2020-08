Olimpija v gosteh na prvi tekmi po pol leta premagala evroligaški Bayern

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so na uvodni pripravljalni tekmi letošnjega poletja v Münchnu z 82:74 premagali evroligaški Bayern. Tekma je potekala za zaprtimi vrati. To je bila po skoraj šestih mesecih prva tekma Olimpije.

V vrstah Zmajev sta se strelsko najbolje odrezala Jaka Blažič z 21 točkami in Mikael Hopkins, ki jih je dodal 15.

Končni rezultat tekme tokrat ni bil v ospredju, najpomembnejše dejstvo je, da je Olimpija na parket stopila prvič po 10. marcu. Pripravljalno tekmo so izkoristili za dodatno spoznavanje med seboj.

Ker je tekma potekala za zaprtimi vrati in je bila prva za obe moštvi v tem pripravljalnem obdobju, sta se kluba dogovorila, da statistike tekme ne bosta javno objavila. Pred vrati dvorane so tako ostale tudi kamere in fotoaparati obeh moštev.

Ljubljanska ekipa se bo z nemškim evroligašem znova pomerila v sredo, 9. septembra, ko Bayern prihaja v Areno Stožice. Že v četrtkovih večernih urah so se Ljubljančani z avtobusom podali na pot proti Ulmu, kjer jih v soboto ob 13.00 čaka obračun s starimi znanci iz lanskih pripravljalnih tekem, košarkarji Ratiopharma Ulma.