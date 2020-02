"Olimpija je odpisana"

Crvena zvezda, Budućnost in Krka. Zadnji trije tekmeci Cedevite Olimpije v rednem delu lige ABA. Za zanesljivo napredovanje v polfinale, kar je bil pred sezono tudi cilj (evropskega in pokalnega "zmaji" niso izpolnili), bodo po vsej verjetnosti potrebne tri zmage. "Olimpijo so vsi odpisali. Vsaj takšen občutek sem dobil ob spremljanju medijev. To je pravzaprav dobro za nas," razmišlja Jurica Golemac, ki je pred natanko enim mesecem poprijel za krmilo Olimpije. V nedeljo ga pri Crveni zvezdi, ki je v četrtek doživela visok evroligaški poraz pri Baskonii (71:56), čaka prva vroča tekma.

"V Srbijo ne odhajamo, da bi igrali, temveč zmagali. Trdim, da imamo dovolj kakovosti za zmago nad Crveno zvezdo v Beogradu. Jasno, ne bo lahko. Veliko bo odvisno tudi od tega, kakšni bodo gostitelji. A razmišljati moramo predvsem o sebi in prepotrebni samozavesti. Fante prepričujem, da lahko zmagajo in se pozneje uvrstijo med najboljše štiri," poudarja Golemac, ki v Beogradu ne bo mogel računati na Ivana Marinkovića in Marka Simonovića. Prvi namreč lahko igra le na državnem prvenstvu, drugi kariero nadaljuje pri Unicaji.

Brez pogovorov o sodnikih ne gre. Pa ne zaradi tega, ker v pisarnah Olimpije še vedno čakajo na uradni odgovor za poziv, ki so ga na vodstvo lige naslovili po porazu proti Mornarju. "V zadnjem obdobju mi je marsikdo dejal, da nam v Beogradu ne bodo dovolili zmagati. A sam menim, da je šport eno najbolj poštenih področij na tem svetu. Zakaj? Zmagal boš, če si to zaslužiš. V to verjamem. Zato pred tekmo niti ne bom pogledal, kdo bo sodil. Tudi navijači me ne zanimajo. Osredotočen sem le na igrišče," pravi Golemac.

"Imamo kakovost za top 4," pravi Golemac. Foto: Vid Ponikvar

Za popotnico so Ljubljančani sredi tedna v prvem krogu lige za prvaka v Stožicah ugnali novomeško Krko, za kar sta ob večji obrambni zavzetosti v zadnji četrtini zaslužna predvsem Američan Mikael Hopkins (26 točk) in v zadnjem obdobju zelo razpoloženi kapetan Jaka Blažič (19 točk, 5 skokov). Oba bosta močna aduta tudi v Beogradu, trener Golemac pa upa, da bo več igralskega življenja pokazal tudi Codi Miller-McIntyre. "Zmaga je pomembna z vidika pozitivne energije. Videli pa smo tudi, da smo nemočni, ko igramo katastrofalno obrambo," pravi Hrvat s slovenskim potnim listom na ljubljanski klopi.

Proti Novomeščanom je večkrat povzdignil glas. Tudi kakšna sočna kletvica je odmevala. "Takšen pač sem," se je nasmehnil po tekmi, zavedajoč se dejstva, da bi se njegovo preklinjanje ob boljši zasedenosti dvorane zlahka izgubilo. "Hvala tistim, ki zdaj navijajo za nas. Ko bo igra stekla in bomo uspešni, bodo vsi ob nas," se je ljubljanske košarkarske kulture dotaknil Golemac, ki je po prihodu v Stožice že ostal brez prve lovorike. V finalu pokala je Olimpijo namreč zasluženo premagala Primorska. "Če bi zmagali mi, bi bilo to nepošteno. Potem bi zamižali in se dejali, da smo dobri. Nismo! Moramo delati," pravi.

Usmeritev v zadnjih treh krogih jadranske lige je jasna. Kako oster pa je meč na glavami? "Nisem novinec v košarki. Bil sem igralec. Deloval sem v več okoljih in se soočal z različnimi pritiski. A v resnici si daje človek pritisk sam. Jaz si ga. In to neverjetnega. Že na vsakem treningu. V mojem košarkarskem razmišljanju mora biti vsak trening boljši od prejšnjega, na tekmah pa je edina misel zmaga. Zato je v tem trenutku pritisk, ki si ga nalagam sam, edini, ki ga čutim," odgovarja trener oranžno-zelenih "zmajev".

Jaka Blažič bo eden od osrednjih Golemčevih adutov v Beogradu. Foto: Vid Ponikvar

Kar nekaj težav mu povzroča stalno gledanje na državljanstvo svojih igralcev, saj mora v državnem prvenstvo zapolnjevati slovensko kvoto. "Ni preprosto. Od srede do sobote treniraš z enimi igralci, od ponedeljka do srede z drugimi. Nismo na skupnem tiru. Stalno gledam tudi, katere igralce uporabiti, upoštevaje lastnosti tekmecev. Za nameček pa je naše delo presekala še reprezentančna akcija, med katero sem ostal brez kar petih košarkarjev," razmišlja Golemac, ki je sicer sezono začel na klopi Primorske.

A če je bil v Kopru absolutni arhitekt igralske piramide, je v Ljubljani naletel na podedovano ekipo, ki jo je le malenkostno spremenil. "Izkušnje so čudež. To je tisto, kar te krepi in uči. Res je, nisem bil v položaju, da bi imel veliko manevrskega prostora za spremembe po mojem okusu. Toda odločil sem se, da prevzamem ekipo. Ta ekipa je zdaj moja. Storil bom vse, da postane boljša. Največ rezerv pa vidim v obrambi," je pogovor zaključil Jurica Golemac.