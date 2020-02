Srbski reprezentant iz Olimpije v Španijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marko Simonović bo do konca te sezone nosil dres Unicaje.

Marko Simonović bo do konca te sezone nosil dres Unicaje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košarkar Cedevite Olimpije Marko Simonović, ki se je ljubljanskemu klubu pridružil preteklo poletje, bo do konca sezone kot posojeni igralec nosil dres Unicaje iz Malage.

V drugi del slovenskega državnega prvenstva in zadnja tri kola rednega dela Lige ABA bodo košarkarji Cedevite Olimpije krenili brez Marka Simonovića, ta kot posojeni igralec odhaja v špansko Ligo Endeso. Srbski košarkar bo v Španiji ostal do konca tekmovalne sezone 2019/20. Unicaja Malaga v tej sezoni nastopa v 7Days EuroCupu, kjer si je že zagotovila mesto v četrtfinalu, ter španski Ligi ACB, kjer po 21 odigranih kolih z 11 zmagami in 10 porazi zaseda osmo mesto na lestvici.

V tej sezoni je Simonović zaigral na 19 tekmah v Ligi ABA in v 26,7 minute, ki jih je v povprečju preživel na parketu, dosegal 10,4 točke, 3,9 skoka in 0,6 podaje na tekmo. V Evropskem pokalu je Simonović na parket stopil na desetih obračunih, beležil pa 10,2 točke, 3,9 skoka in 1,1 podaje na tekmo v 22,2 minute na obračun.

