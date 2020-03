Nor met za noro zmago Primorske: Luković s svoje strani zadel ob zvoku sirene #video

V 20. krogu lige ABA je Krka v soboto v Novem mestu visoko izgubila proti Partizanu. Koper Primorska je dan pozneje pred praznimi tribunami po odlični zadnji četrtini in neverjetnem metu Marka Lukovića ob zvoku sirene s svoje sredine igrišča prišla do velike zmage proti Ciboni in ostaja v igri za polfinale. Cedevita Olimpija je bila po prvi četrtini na pragu katastrofe, nato pa našla ritem, vendar prepočasnega za presenečenje proti Crveni zvezdi.

Krka se bori za obstanek v ligi ABA. Neposredno iz lige ne bi smela izpasti, zato pa se mora ogniti predzadnjemu mestu, da ji ne bo treba v kvalifikacije za obstanek, v katerih se bo predzadnja ekipa pomerila z drugo najboljšo v ligi ABA 2. Tokrat je izgubila proti favoriziraniemu Partizanu (61:76). Najboljši posamezniki ob porazu proti Beograjčanom so bili Dalibor Đapa s 16 in Jure Balažič ter Marko Jošilo z 10 točkami.

V boju za obstanek bo, kot kaže v preostalih dveh krogih, ki sledita, še napeto, saj je Zadar doma premagal FMP in se vrnil med žive.

Pomembne zmage v boju za obstanek so se veselili tudi pri Mega Bemaxu, ki je doma v zadnji četrtini preskočil Igokeo. Za srbsko moštvo je Blaž Mesiček prispeval osem točk, Jurij Macura pa dve.

Foto: ABA liga

Medtem sta Koper Primorska in Cedevita Olimpija v zgornji polovici lestvice in v lovu na polfinalno vstopnico.

Koprčani so se odločili, da preventivno zaradi koronavirusa odigrajo tekmo s Cibono pred praznimi tribunami. Čeprav so bili brez podpore navijačev, so prišli do novega skalpa. Pred vstopom v zadnjo četrtino sicer ni dobro kazalo, saj so zaostajali z 59:69, a nato uprizorili velik preobrat in povsem v zaključku prišli do velike zmage. Pri 76:78 in 2,1 sekunde do konca je bila Primorska še v izgubljenem položaju, nato pa je Marko Luković poskrbel za neverjeten met.

Za met se je odločil s svoje strani in to ne s sredine, temveč s svoje trojke. In žoga je na veliko veselje našla pot skozi obroč za noro zmago Koprčanov, ki tako ostajajo v igri za polfinale regionalenga tekmovanja. Pri Zagrebčanih je Matic Rebec dosegel 16 točk, pri zmagovalcih ja bill s 17 točkami najbolj razpoložen reprezentančni center Žiga Dimec.

Olimpija je gostovala v Beogradu pri Crveni zvezdi. Ko je po prvi četrtini kazal semafor 28:11 za domače, se je obetala prava katastrofa, vendar so se Ljubljančani zbudili, a to ni bilo dovolj za kaj drugega kot poraz s 15 točkami razlike (73:88). Trn v peti jim je bil z 18 točkami nekdanji košarkar Kopra Primorske Marko Jagodić Kuridža. Ravno toliko jih je pri Olimpiji dosegel Mikael Hopkins. Kljub porazu tudi Cedevita Olimpija ostaja v igri za polfinale, zato bo v zadnjih dveh krogih še zanimivo.

Liga ABA, 20. krog:



Sobota, 29. februar:

Krka : Partizan 61:76 (35:58, 24:47, 15:25) Zadar : FMP 81:76 (61:59, 35:41, 17:16) : FMP(61:59, 35:41, 17:16) Nedelja, 1. marec:

Mega Bemax : Igokea 87:76 (69:68, 49:40, 30:18)



Koper Primorska : Cibona 79:78 (59:69, 41:50, 23:22)

Dimec 17, 8 sk., Luković 14, Hodžić in Lazić 13; Rebec 16, Bundović 15



Crvena zvezda : Cedevita Olimpija 88:73 (64:48, 46:28, 28:11)

Jagodić-Kuridža 18; Hopkins 18, Blažič 13 Ponedeljek, 2. marec:

18.00 Budućnost – Mornar Lestvica: 1. Partizan 20 tekem – 36 točk

2. Budućnost 19 – 33

3. Crvena zvezda 20 – 33

4. Cedevita Olimpija 20 – 32

5. Koper Primorska 20 – 32

6. Mornar 19 – 31

7. FMP 20 – 30

8. Igokea 20 – 27

9. Mega Bemax 20 – 26

10. Cibona 20 – 26

11. Krka 20 – 26

12. Zadar 20 - 25