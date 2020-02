Slovenski prvaki na dveh tekmah preventivno brez gledalcev

Košarkarji Kopra Primorske bodo naslednji domači tekmi igrali pred praznimi tribunami. Vzrok je koronavirus, iz koprskega kluba so sporočili, da gre za preventivni ukrep. Pred praznimi tribunami bodo igrali tekmi lige Aba s Cibono in lige NKBM proti Helios Suns.

Pri Kopru Primorski so pojasnili, da bosta zaradi naraščajočega števila primerov koronavirusa v številnih državah v Evropi, med katerimi sta tudi bližnji Italija in Hrvaška, za javnost zaprti tekma lige Aba proti zagrebški Ciboni, ki bo v nedeljo, 1. marca, ter tekma lige Nova KBM proti ekipi Helios Suns, ki je načrtovana za torek, 3. marca.

Uradne prepovedi organiziranih javnih prireditev, kamor spadajo tudi športni dogodki, odgovornih državnih služb sicer ni, vendar je klubski odnos do trenutnih razmer skrajno resen. Zavedamo se odgovornosti do udeležencev posamezne tekme in s tem tudi za javnost, zato sprejemamo priporočeno preventivno odločitev, so še sporočili iz Kopra.

Preberite še: