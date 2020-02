Po napačnem dopisu poslali novega: sami presodite stopnjo tveganja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po včerajšnjem dopisu danes znova na Olimpijski komite Slovenije in nacionalne panožne zveze poslalo dopis s priporočili za ravnanje ob koronavirusu. Včeraj so z ministrstva namreč sporočili, da je šlo pri dopisu za napako, danes pa so poslali nova priporočila, ki so v primerjavi s tistimi iz prvega dopisa, veliko bolj ohlapna.

Ministrstvo je v sredo sprva sicer priporočilo skrajno previdnost, med drugim celo začasno zaustavitev vseh tekmovanj na državni ravni, a naknadno to preklicalo. "Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do nadaljnjega preklicuje navedbe v dopisu, ki je bil poslan Olimpijskemu komiteju Slovenije, Zvezi za šport invalidov Slovenije - Slovenskemu paraolimpijskemu komiteju, nacionalnim panožnim športnim zvezam v RS in Javnemu zavodu za šport RS Planica," so po včerajšnjem prvem sporočilu z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočili v objavi za javnost.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvom za zdravje uskladili navodilo športnicam in športnikom in ga potem tudi objavili. "MIZŠ odgovorne osebe športnih organizacij in zavodov poziva, da skladno z lastno presojo konkretnih primerov ocenijo stopnjo tveganja in v primeru nenujnih dejavnosti prilagodijo svoje aktivnosti," so med drugim zapisali v dopisu, zraven pa dopisali, da naj športne organizacije in zavodi v skladu s priloženimi napotki začnejo postopke priprave načrtov za kontinuirano delovanje in izvajanje aktivnosti.

