Ilka in tekmice zaradi koronavirusa konec tedna najverjetneje brez tekem

Čeprav so sprva športne dogodke v Italiji odpovedovali lokalno, natančneje predvsem v Lombardiji in Benečiji, so zdaj razširili območje zaradi vse večjega števila okužb in smrtnih primerov v Italiji.

Italijanska smučarska zveza je ves čas v stiku s Fis, ki bo podala končno odločitev, poročajo italijanski mediji. Prihodnji konec tedna bi morala biti na sporedu superveleslalom in alpska kombinacija. Zaradi koronavirusa so v moškem delu svetovnega pokala že prestavili preizkušnji v hitrih disciplinah v kitajskem Yanqingu ter ju izpeljali v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu.

Pod vprašajem tudi zaključek svetovnega pokala

V Italiji je med 18. in 22. marcem predviden tudi zaključek svetovnega pokala v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, ki je zdaj pod vprašajem. "Do sredine marca bomo videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Upam, da se bo stanje do takrat umirilo," je za Rai Sport dejal Giovanni Malago, predsednik Italijanskega olimpijskega komiteja (Coni).

Pri Coni so imeli težave tudi z zasedanjem organizacijskega komiteja pred olimpijskimi igrami leta 2026 v Torinu, ki so ga morali izpeljati prek videokonference.

Dvoboj lige prvakov med Napolijem in Barceloni ni ogrožen

V Italiji so pretekli konec tedna odpovedali številne športne dogodke, med drugim tudi v nogometni serie A ter v ragbiju. To so bile prve tekme, ki so bile zaradi koronavirusa odpovedane na evropskih tleh.

Dvoboj nogometne lige prvakov med Napolijem in Barcelono, ki bo na sporedu v torek ob 21. uri, po besedah italijanskih medijev ni ogrožen, je pa predsednik serie A Paolo Dal Pino italijansko vlado zaprosil, da bi med drugimi tako evropski obračun Interja in Ludogorca kot derbi v domačem prvenstvu med Romo in Juventusom v nedeljo odigrali za zaprtimi vrati.

