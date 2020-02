Po štirih zaporednih porazih bodo košarkarji novomeške Krke v zadnjih treh krogih svoj status v ligi ABA branili na tekmah proti Partizanu, Mornarju in Cedeviti Olimpiji, z enim očesom pa bodo spremljali tudi Zadar, Mego in Cibono. Nekdanji slovenski prvaki se ne želijo izogniti le zadnjemu mestu, ki vodi v drugo ligo, temveč tudi enajstemu, saj bi morali v tem primeru trepetati še v obračunu s podprvakom 2. lige ABA.

"Krka, Krka, Krka," je 17. marca 2019 odmevalo s tribun dvorane Leona Štuklja, ko so Novomeščani v zadnjem krogu lige ABA ugnali Olimpijo in jo pahnili v 2. ligo. "Zmaje" je nato pred zasluženo degradacijo rešila zgodovinska in unikatna združitev s Cedevito, naključje pa je želelo, da se bosta moštvi vnovič srečali v zadnjem krogu nove sezone. Ljubljančani z delno zagrebško krvjo se tedaj zanesljivo ne bodo borili za obstanek. Tekma utegne biti zanje celo odločilna v boju za preboj v polfinale. Pod nogami pa bi lahko znova gorelo Dolenjcem, ki imajo tri kroge pred koncem rednega dela na svojem računu šest zmag. Toliko kot Cibona, eno več od Mege in dve od Zadra.

Novomeški razpored je vse prej kot lahek. V soboto bo namreč pri Krki gostoval Partizan, sledi tekma pri Mornarju v Baru in za konec že omenjeni spopad z Olimpijo. "Če želimo sami odločati o svoji usodi, moramo dobiti vsaj eno tekmo. Pristop je zato jasen. Na vsaki tekmi napadamo zmago. Razpored je sicer takšen, da bi nam lahko ustrezal tudi ugoden razplet na drugih tekmah. Na to pa se ne želimo zanašati. Tudi zaradi tega smo osredotočeni zgolj nase, pri čemer smo pozorni na krajše obdobje dvojnega ritma," razmišlja novomeški trener Vladimir Anzulović.

Najprej Partizan … "Težko bo. To je verjetno najbolj kakovostna ekipa v ligi. Igramo pa doma. Z agresivnostjo bomo iskali svojo priložnost. Predvsem pa moramo biti pogumni," proti soboti pogleduje Anzulović. In nato še Mornar ter Olimpija? "Podobno kot proti Partizanu. Razmišljamo o zmagi," je bil kratek trener nekdanjih slovenskih prvakov, ob dodatnem vprašanju o zadovoljstvu s trenutno ravnjo igre, pa je dodal: "Ali poznate trenerja, ki bi bil zadovoljen? Vsak bi želel še vsaj dva dodatna igralca. Vprašajte Jurico Golemca. A v danih razmerah moram biti zadovoljen s formo. Imamo kakovost, da ostanemo v ligi."

Vladimir Anzulović ne skriva usmeritev: obstanek v ligi ABA in finale DP. Foto: Vid Ponikvar

Kako močan je te dni rezultatski pritisk? "Brez tega ne gre. Še vedno si nismo zagotovili obstanka. Za nas in zame kot trenerja vsak trening predstavlja pritisk, saj ga želimo opraviti na najvišji mogoči ravni. Imeli smo nekaj težav s poškodbami in odhodi igralcev. Pomembno je, da izkoreninimo napake, ki jih delamo. Konkretno, tudi v sredinem prvem krogu lige za prvaka smo proti Olimpiji v Stožicah pokazali dobro napadalno tekmo, a je bilo za zmago premalo obrambne agresivnosti. Ljubljančani so to znali izkoristiti. A treba je gledati naprej," odgovarja hrvaški trener na novomeški klopi.

Sledi še preostanek lige za prvaka in končnica državnega prvenstva. Ko smo trenerja sedemkratnih prvakov vprašali o usmeritvi, se je le nasmehnil. "Novomeški cilji v državnem prvenstvu so vedno najvišji. Tukaj si ne smemo privoščiti filozofiranja. Naš cilj je zanesljivo finale. Ne bo lahko. Ob Olimpiji je tukaj še Koper Primorska, ki je resda močno oslabljena, vendar igra zelo dobro. Ponavljam, merimo na finale, nato pa je mogoče prav vse," je odgovoril trener Krke, ki je bila državni prvak nazadnje leta 2014. Odtlej so se na državnem vrhu zvrstili Šentjur, Helios Suns, dvakrat Olimpija in nazadnje Primorska.