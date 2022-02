Olajševalne okoliščine za Cedevito Olimpijo

Do konca skupinskega dela EuroCupa je še osem krogov, vsaj kar se Cedevite Olimpije tiče. Po desetih odigranih tekmah je pri zgolj treh zmagah in zaseda deveto mesto v skupini B. V izločilne boje se bo uvrstilo osem najboljših ekip, zato je nujno zlo, da danes v Stožicah pade turški Bursaspor, ki ima enako število zmag kot slovenski predstavnik, a tekmo manj.

Turki imeli težave z okužbami, zapustil jih je tudi najboljši strelec

Povrhu vsega so Turki na domačih tleh s 93:84 že premagali ljubljansko zasedbo, zato ne bo pomembna le zmaga, ampak tudi koš razlika. Četi Jurice Golemca ne gre na roko niti negativni niz, saj so izgubili zadnje štiri dvoboje.

Veliko se pričakuje od Jake Blažiča. Foto: Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Pozitiven vidik pred dvobojem, ki se bo začel ob 19.15, pa je ta, da so košarkarji Bursasporja izven tekmovalnega ritma, saj so morali zaradi pozitivnih primerov na koronavirus v karanteno. Nazadnje so igrali 15. januarja. Dobrodošlo je tudi to, da v vrstah tekmeca ne bo Allerika Freemana, ki je bil na prvem obračunu z 22 točkami najboljši strelec Bursasporja. Pred odhodom v Ljubljano je namreč prestopil v vrste moskovskega CSKA, pred tem pa bil z 19,6 točke najboljši strelec turške ekipe. Ne glede na olajševalne okoliščine pa so zmagji od sebe odvisni, kakšen bo končni izkupiček v Stožicah.

Zmaga nujno zlo

"V Stožicah potrebujemo zmago, s katero se bi vrnili na zmagovalne tirnice. Na nekaterih zadnjih tekmah smo imeli smolo. Če pa se želimo proti Bursasporju veseliti zmage, moramo biti boljši v vseh segmentih igre. Bursa je odlična ekipa, ki je zelo urejena in disciplinirana, premore tudi veliko individualne kakovosti. Naši tekmeci igrajo ekstremno agresivno ter fizično košarko, dobro tečejo. Potrebovali bomo tudi pomoč navijačev, saj si želimo nove zmage, ki bi nas obdržala v igri za končnico Evropskega pokala," pred tekmo pravi Golemac.

Zoran Dragić je bil razpoložen na zadnji tekmi lige ABA. Foto: Cedevita Olimpija/Tine Ružič

"Pričakovanja pred tekmo so velika, saj si zelo želimo nove zmage. Pred nami sta namreč dva zelo pomembna tedna. Samo zmaga šteje. Vemo, da smo v Bursi izgubili z razliko devetih točk. Tekma bo izredno zahtevna. Smo domačini, zato enostavno moramo napraviti vse, da pridemo do zmage," pa razmišlja Zoran Dragić, ki se je izkazal na zadnji tekmi lige ABA proti Budućnosti. Čeprav je dosegel 20 točk in imel statistični indeks 34, ni bilo dovolj, da bi padlo črnogorsko moštvo.