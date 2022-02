Cedevita Olimpija z odlično napadalno predstavo do zanesljive zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so na zadnji domači preizkušnji v EuroCupu pred odmorom, ki ga konec februarja prinašajo reprezentančne dejavnosti, na obračunu 12. kroga skupinskega dela s 103:86 ugnali turško ekipo Frutti Extra Bursaspor.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zabeležili četrto zmago v evropskem pokalu oziroma drugo v zadnjih devetih nastopih. Pred domačim občinstvom v Stožicah so premagali turški Bursaspor, ki je imel pred gostovanjem v Ljubljani prav tako zgolj tri zmage na svojem računu. Zmaga Ljubljančanov za 17 točk je hkrati višja od zmage Turkov na prvi tekmi v Bursi.

Cedevita Olimpija je prikazala všečno napadalno predstavo in zasluženo prišla do dveh točk. Dobila je vse štiri četrtine, imela je dovolj razpoloženih posameznikov, v primerjavi s številnimi tekmami v tej sezoni pa si ni privoščila preveč nihanj v igri.

Pet igralcev je imelo dvomestne številke. Yogi Ferrell je ob metu iz igre 6:8 dosegel 19 točk, dve manj je prispeval Jacob Pullen (trojke 3:5), po 16 sta jih zbrala Jaka Blažič in Zoran Dragić, 12 jih je dodal Alen Omić (7 podaj).

Cedevita Olimpija bo naslednji teden gostovala v Nemčiji pri Ratiopharm Ulmu, po reprezentančnem odmoru pa jo v začetku marca čakata dve domači preizkušnji proti Budućnosti in Patrasu.

Prepelič prvi strelec ob porazu Valencie

Valencia s Klemnom Prepeličem in Mikom Tobeyjem je v torek gostovala pri Gran Canarii in po podaljšku klonila z 90:91. Prepelič je bil z 18 točkami prvi strelec španske ekipe, Tobey je tekmo končal pri dveh točkah in šestih skokih.